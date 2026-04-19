Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 22º
X
Locales

Fuerte temporal en Los Juríes: cayeron 126 milímetros y varias calles quedaron completamente inundadas

La intensa lluvia estuvo acompañada por tormentas eléctricas y generó complicaciones en distintos sectores de la ciudad. Desde el municipio pidieron extremar las medidas de precaución y evitar circular por zonas anegadas.

Hoy 20:57

Un fuerte temporal volvió a golpear a la ciudad de Los Juríes, donde en las últimas horas se registraron 126 milímetros de lluvia, provocando anegamientos en numerosos sectores y dejando calles enteras bajo el agua.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las precipitaciones estuvieron acompañadas por tormentas eléctricas, lo que incrementó la preocupación entre los vecinos y obligó a reforzar las recomendaciones preventivas por parte de las autoridades locales.

Desde la Municipalidad de Los Juríes solicitaron a la comunidad evitar salir de sus hogares si no es estrictamente necesario, resguardarse mientras persista la actividad eléctrica y no transitar por calles inundadas, debido al riesgo que representa la acumulación de agua.

Además, se recomendó mantenerse alejados de cables, postes y artefactos eléctricos, así como colocar bolsas de arena en los accesos a las viviendas para impedir el ingreso del agua.

También recordaron no acercarse a obras en construcción o sectores comprometidos por el temporal, ya que podrían representar un peligro para la integridad física de las personas.

Ante cualquier emergencia, el municipio informó que se encuentra habilitada la línea telefónica 3857 43-3301 para asistencia inmediata.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a un cordobés de 43 años con una menor de 14 en un alojamiento en Los Telares
  2. 2. Sifonazo Monumental: con gol de Paredes, Boca le ganó a River y se quedó con el Superclásico
  3. 3. Desmantelaron un kiosco de drogas en La Banda y detuvieron a dos mujeres
  4. 4. El tiempo para este domingo 19 de abril en Santiago del Estero: la lluvia sorprende y se mantendría durante toda la jornada
  5. 5. Dolor en La Banda por la muerte del historiador y profesor Miguel Ángel Castillo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT