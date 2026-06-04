Impresionante video: le explotó el auto a un taxista tras frenar en un semáforo

El hombre tuvo que salir rápidamente del coche para evitar ser alcanzado por el fuego. No hubo heridos ni más daños porque ocurrió en la madrugada.

Hoy 15:04

Un insólito episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Bahía Blanca, cuando el chofer de un taxi frenó en un semáforo y de un momento al otro, le explotó el auto.

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Todo pasó minutos antes de las 4.30 y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra. Afortunadamente no había otros vehículos a su alrededor, ni peatones cruzando cerca.

De acuerdo con la información a la que accedió eltrece, el incidente ocurrió por una falla en el sistema de GNC instalado en el coche. El tubo pudo haber presentado alguna pérdida y la acumulación de gases en el habitáculo provocó la explosión.

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En el video se observa al conductor frenar en una esquina cuando el semáforo se pone en rojo. Después de unos segundos, se ve el fogonazo en la zona del baúl. Inmediatamente el hombre sale del coche y empieza a sacudirse la ropa para eliminar cualquier rastro del fuego que lo haya alcanzado.

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Las circunstancias en las que ocurrió el incidente fueron claves para no lamentar daños mayores. Como ocurrió durante la madrugada, la calle estaba desolada. Además, la explosión detonó cuando el coche estaba detenido, evitando así que se desencadene un accidente.

De todos modos, el taxista experimentó un gran susto y sufrió daños materiales en su auto que deberá reparar para volver a trabajar.