Los caminos de Quimsa y Gimnasia para llegar a la gran final de la Liga Nacional

La Fusión y el Mens sana fueron los dos mejores equipos de la fase regular y ahora definirán el título. Las estadísticas marcan fortalezas diferentes y una serie de alto nivel.

Hoy 14:55

Quimsa y Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia llegaron a la final de la Liga Nacional 2025/26 como los dos mejores equipos de la fase regular. Ambos terminaron con idéntico récord de 24 victorias y 12 derrotas, aunque la Fusión se quedó con el primer puesto por los criterios de desempate.

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Ahora, el duelo se traslada a la serie por el título. Y los números ayudan a entender cómo llegan los finalistas, cuáles son sus principales fortalezas y por qué la definición promete equilibrio, intensidad y alto nivel competitivo.

El camino de Quimsa

El conjunto santiagueño disputó nueve partidos de playoffs para alcanzar las Finales. En ese recorrido promedió 84,1 puntos por partido, una cifra que refleja su potencia ofensiva y que incluso mejora sus registros de la fase regular.

Además, Quimsa capturó 33,6 rebotes por juego, repartió 15,3 asistencias y mostró un buen balance entre el juego interior y exterior. Su efectividad fue del 51% en tiros de dos puntos y del 33% en triples, mientras que recibió 77,2 puntos por encuentro.

Otro aspecto destacado fue su rendimiento en casa y también fuera de Santiago del Estero. La Fusión consiguió dos victorias como visitante en estos playoffs y, en el estadio Ciudad, apenas sufrió una derrota, con un balance de cuatro triunfos y una caída.

Durante la fase regular, el equipo santiagueño también se destacó por su producción ofensiva. Fue el tercer equipo más anotador de la Liga, con 83,3 puntos de promedio, y lideró la competencia en porcentaje de triples, con un 35% de efectividad. Además, terminó cuarto en rebotes, con 36,6 capturas por partido.

La fortaleza de Gimnasia

Del otro lado aparece un Gimnasia que necesitó diez partidos de playoffs para llegar a la definición. El Mens sana construyó su clasificación a partir de una identidad muy marcada: solidez defensiva, control del ritmo y fortaleza como local.

El equipo dirigido por Pablo Favarel promedió 76,8 puntos por partido en la postemporada y bajó considerablemente la producción ofensiva de sus rivales. Recibió apenas 72,1 puntos por encuentro, uno de los mejores registros de los playoffs.

Además, capturó 36,5 rebotes por juego, con un fuerte trabajo en el costado defensivo, donde promedió 28,1 rebotes. A eso le sumó 12,5 asistencias y una efectividad del 51% en tiros de dos puntos.

Uno de los datos más fuertes de su campaña es el rendimiento en el Socios Fundadores. Gimnasia ganó los seis partidos que disputó como local en estos playoffs. En contrapartida, todavía no logró imponerse fuera de Comodoro Rivadavia, con un registro de cuatro derrotas en cuatro presentaciones.

En la fase regular, el Mens sana también mostró buenos números: fue el quinto equipo con mayor promedio de puntos, con 81,1, tercero en asistencias, con 16,4 por partido, y noveno en rebotes, con 35,2. Su porcentaje de triples fue del 32%.

Antecedentes y paridad

La serie también tiene antecedentes recientes que refuerzan el atractivo de la final. Quimsa y Gimnasia se enfrentaron en 53 oportunidades por Liga Nacional, con ventaja para la Fusión, que acumula 35 victorias contra 18 del conjunto patagónico.

Durante la fase regular de esta temporada se repartieron triunfos. Gimnasia ganó en Comodoro Rivadavia por 86 a 78, mientras que Quimsa respondió en el estadio Ciudad con una victoria por 92 a 82.

Los números muestran dos caminos distintos hacia una misma meta. Quimsa llega respaldado por una ofensiva explosiva, buena efectividad desde el perímetro y mayor producción anotadora. Gimnasia, en cambio, construyó su campaña desde la defensa, el rebote y una fortaleza notable cuando juega en casa.

También hay puntos de enorme paridad. Ambos terminaron igualados en la cima de la fase regular con récord de 24-12 y los dos lanzan con un 51% de efectividad en tiros de dos puntos.

A partir del sábado comenzará una nueva historia. Las estadísticas ayudan a entender cómo llegaron hasta aquí, pero será el juego quien determine quién se queda con el trofeo de campeón de la Liga Nacional.