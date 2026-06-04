“Hay que preguntarle por qué nos somete a este descontrol”: el duro reproche de Villarruel a Bullrich por los pliegos judiciales

La vicepresidenta cuestionó a la jefa del bloque de La Libertad Avanza por los cambios de último momento en la cantidad de pliegos judiciales a tratar en el Senado y aseguró que el listado definitivo se conoció apenas minutos antes de la sesión.

Hoy 15:16

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a exponer las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza al cuestionar públicamente a la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, por los cambios introducidos en el tratamiento de los pliegos judiciales durante la sesión de este jueves.

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Al ingresar a la Cámara alta, Villarruel apuntó directamente contra la legisladora y la responsabilizó por las modificaciones de último momento en la cantidad de postulaciones que finalmente serían debatidas en el recinto.

“Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”, disparó la vicepresidenta ante los medios acreditados en el Congreso.

Las declaraciones se produjeron en medio de la sesión convocada para tratar una serie de pliegos judiciales y otros proyectos impulsados por el oficialismo. Según trascendió, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada el miércoles se había acordado avanzar con 50 pliegos, aunque horas antes del inicio de la sesión se decidió ampliar el número a 73.

Villarruel también expresó su malestar por la falta de información previa sobre el listado definitivo de candidatos que serían sometidos a votación.

“Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la presidenta del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol”, insistió.

El cruce se da en un contexto de creciente tensión dentro del oficialismo por el tratamiento de distintos nombramientos judiciales, especialmente el caso de María Verónica Michelli, cuya candidatura fue inicialmente impulsada por el Gobierno nacional, pero luego la Casa Rosada intentó retirar.

Consultada sobre la reunión que mantuvo con Michelli, Villarruel explicó que el encuentro se produjo a pedido de la propia postulante.

“Me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial. Yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”, señaló.

Las declaraciones de la vicepresidenta volvieron a dejar al descubierto diferencias internas dentro de La Libertad Avanza respecto de la estrategia parlamentaria y la conducción política en el Senado, en una jornada clave para el tratamiento de pliegos judiciales y otros proyectos impulsados por el Gobierno nacional.