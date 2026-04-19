Crece la tensión en Medio Oriente: Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego y amenazó con represalias

Teherán denunció que fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación comercial iraní que viajaba desde China. La tensión vuelve a escalar en una zona clave para el comercio mundial de petróleo.

Hoy 20:57

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar en las últimas horas luego de que Teherán acusara a Washington de violar el alto el fuego al atacar un buque mercante iraní en el Golfo de Omán. Desde la cúpula militar iraní advirtieron que las fuerzas armadas “pronto responderán” con represalias.

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La denuncia fue realizada por el mando militar conjunto iraní Khatam al-Anbiya, uno de los principales centros de coordinación de las fuerzas armadas de la República Islámica. Según medios estatales iraníes, un portavoz aseguró que la embarcación se dirigía desde China hacia Irán cuando fue interceptada y atacada por unidades estadounidenses.

“Irán responderá pronto a este acto de piratería armada”, señalaron desde el comando militar, elevando aún más el tono diplomático y militar en medio de una tregua que ya mostraba signos de fragilidad.

Qué ocurrió con el buque iraní

Distintos reportes internacionales indican que la nave involucrada sería el carguero Touska, un barco con bandera iraní que, según la versión estadounidense, intentó sortear el bloqueo naval impuesto recientemente por Washington sobre rutas marítimas vinculadas a Irán. Desde la Casa Blanca aseguraron que la marina norteamericana emitió advertencias previas antes de abrir fuego contra la sala de máquinas del buque para detenerlo. Luego, marines habrían tomado control de la embarcación.

El trasfondo: crisis en el Estrecho de Ormuz

El incidente ocurre en un momento de máxima sensibilidad geopolítica en torno al Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial. Cualquier escalada en esa zona suele impactar de inmediato en los mercados energéticos y en el precio internacional del crudo.

De hecho, medios internacionales reportaron subas en el petróleo y nerviosismo en los mercados tras conocerse el episodio entre ambos países.

Riesgo de una nueva escalada militar

La acusación iraní y la promesa de represalias generan incertidumbre sobre la continuidad del cese del fuego vigente desde principios de abril. Analistas internacionales advierten que un nuevo choque directo entre Washington y Teherán podría ampliar el conflicto regional y afectar el tránsito marítimo comercial en Medio Oriente.

Mientras tanto, el mundo observa con preocupación una crisis que vuelve a poner en el centro de la escena a dos viejos rivales y a una de las rutas marítimas más sensibles del planeta.