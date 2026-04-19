Resultados completos de la Liga Santiagueña de Fútbol

Se disputaron las primeras jornadas del torneo con varios partidos destacados, goleadas y encuentros postergados.
Hoy 21:41
Se disputaron las primeras dos fechas de la Liga Santiagueña y estos son los resultados en las categorías Primera División y Reserva.
Primera División
Fecha 1 – Resultados
- Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
- Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda
- Central Argentino 1-0 Villa Unión
- Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
- Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
- Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández
- Güemes 3-3 Comercio
- Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
- Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)
Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago
Fecha 2 – Resultados
- Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago
- Unión Santiago 0-0 Mitre
- Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda
- Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
- Comercio 4-1 Yanda FC
- Villa Unión 1-1 Sarmiento
- Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández
- Estudiantes 2-1 Güemes
- Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán
Libres: Agua y Energía y Central Córdoba
Categoría Reserva
Fecha 1 – Resultados
- Mitre 2-2 Estudiantes de Huaico Hondo
- Vélez de San Ramón 4-0 Banfield de La Banda
- Central Argentino 1-3 Villa Unión
- Defensores de Forres 2-1 Atlético Forres
- Independiente de Fernández 2-0 Unión de Beltrán
- Independiente de Beltrán 2-0 Sportivo Fernández
- Güemes 1-2 Comercio
- Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
- Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)
Fecha 2 – Resultados
- Vélez de San Ramón 3-1 Instituto Santiago
- Unión Santiago 2-0 Mitre
- Central Argentino 0-1 Banfield de La Banda
- Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
- Comercio 3-0 Yanda FC
- Villa Unión 0-2 Sarmiento
- Atlético Forres 1-1 Sportivo Fernández
- Estudiantes 0-0 Güemes
- Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (suspendido)
Fecha 3 – Programación
- Central Córdoba vs. Comercio
- Yanda FC vs. Estudiantes
- Güemes vs. Unión Santiago
- Libre: Mitre
- Agua y Energía vs. Villa Unión
- Sarmiento vs. Banfield
- Central Argentino vs. Instituto Santiago
- Libre: Vélez de San Ramón
- Independiente de Fernández vs. Atlético Forres
- Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres
- Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán