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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 ABR 2026 | 22º
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Resultados completos de la Liga Santiagueña de Fútbol

Se disputaron las primeras jornadas del torneo con varios partidos destacados, goleadas y encuentros postergados.

Hoy 21:41

Se disputaron las primeras dos fechas de la Liga Santiagueña y estos son los resultados en las categorías Primera División y Reserva.

Primera División

Fecha 1 – Resultados

  • Mitre 0-0 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 2-0 Banfield de La Banda
  • Central Argentino 1-0 Villa Unión
  • Defensores de Forres 5-0 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-1 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 1-1 Sportivo Fernández
  • Güemes 3-3 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
  • Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago

Fecha 2 – Resultados

  • Vélez de San Ramón 3-2 Instituto Santiago
  • Unión Santiago 0-0 Mitre
  • Central Argentino 3-0 Banfield de La Banda
  • Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
  • Comercio 4-1 Yanda FC
  • Villa Unión 1-1 Sarmiento
  • Atlético Forres 2-1 Sportivo Fernández
  • Estudiantes 2-1 Güemes
  • Unión de Beltrán 1-3 Independiente de Beltrán

Libres: Agua y Energía y Central Córdoba

Categoría Reserva

Fecha 1 – Resultados

  • Mitre 2-2 Estudiantes de Huaico Hondo
  • Vélez de San Ramón 4-0 Banfield de La Banda
  • Central Argentino 1-3 Villa Unión
  • Defensores de Forres 2-1 Atlético Forres
  • Independiente de Fernández 2-0 Unión de Beltrán
  • Independiente de Beltrán 2-0 Sportivo Fernández
  • Güemes 1-2 Comercio
  • Central Córdoba vs. Yanda FC (postergado)
  • Sarmiento vs. Agua y Energía (postergado)

Fecha 2 – Resultados

  • Vélez de San Ramón 3-1 Instituto Santiago
  • Unión Santiago 2-0 Mitre
  • Central Argentino 0-1 Banfield de La Banda
  • Defensores de Forres 1-3 Independiente de Fernández
  • Comercio 3-0 Yanda FC
  • Villa Unión 0-2 Sarmiento
  • Atlético Forres 1-1 Sportivo Fernández
  • Estudiantes 0-0 Güemes
  • Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán (suspendido)

Fecha 3 – Programación

  • Central Córdoba vs. Comercio
  • Yanda FC vs. Estudiantes
  • Güemes vs. Unión Santiago
  • Libre: Mitre
  • Agua y Energía vs. Villa Unión
  • Sarmiento vs. Banfield
  • Central Argentino vs. Instituto Santiago
  • Libre: Vélez de San Ramón
  • Independiente de Fernández vs. Atlético Forres
  • Independiente de Beltrán vs. Defensores de Forres
  • Sportivo Fernández vs. Unión de Beltrán

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol

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