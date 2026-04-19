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“Mami llegó tu papi”: la cargada de Boca a River tras ganar el Superclásico

El Xeneize se impuso 1-0 en el Monumental y no dejó pasar la oportunidad de chicanear a su eterno rival en redes.

Hoy 22:20

Boca Juniors festejó el triunfo en el Superclásico ante River Plate y también jugó su partido en las redes sociales. Tras el 1-0 en el Monumental por la fecha 15, el club xeneize publicó una picante cargada que rápidamente se volvió viral.

Con la canción de fondo “Mami llegó tu papi”, Boca acompañó un video al ritmo de Sabroso, en el que se destacó una jugada particular: el caño de Miguel Merentiel a Aníbal Moreno, una acción que encendió las redes y fue utilizada como símbolo de la superioridad en el clásico.

La publicación no tardó en generar miles de reacciones, comentarios y compartidos, en lo que ya es un clásico del folklore futbolero. El Xeneize aprovechó el envión del resultado para sumar otro capítulo a la histórica rivalidad.

Dentro de la cancha, el triunfo llegó gracias al gol de Leandro Paredes, pero fuera de ella, Boca también celebró con humor y picardía, en una jornada redonda para el conjunto azul y oro.

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