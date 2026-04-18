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Policiales

Desmantelaron un kiosco de drogas en La Banda y detuvieron a dos mujeres

Durante el allanamiento incautaron dosis de cocaína listas para la venta y elementos de fraccionamiento.

Hoy 22:54

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas desmantelaron un punto de venta de estupefacientes en La Banda, tras un allanamiento realizado en la zona de La Guarida.

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El procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737. Durante la requisa del inmueble, los uniformados detectaron que en el lugar funcionaba un centro de distribución de sustancias prohibidas.

Como resultado del operativo, se secuestraron 164 envoltorios que contenían una sustancia blanquecina que, tras las pruebas de campo, dio positivo para cocaína. Además, se incautaron $48.600 en efectivo, dos teléfonos celulares de las marcas Samsung y Motorola, una tablet Samsung, una tijera y recortes de plástico utilizados para el fraccionamiento de la droga.

En el lugar fueron detenidas dos mujeres: una de 44 años y otra joven de 19, quien cursa un embarazo de cuatro meses. Ambas quedaron a disposición de la Justicia interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes.

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