En fotos: así se vivió en Santiago del Estero el triunfo de Boca sobre River

El Superclásico se celebró con todo en la provincia, donde los hinchas xeneizes coparon calles y bares tras el 1-0 en el Monumental.

Hoy 22:12

El triunfo de Boca Juniors sobre River Plate en el Superclásico no solo se festejó en el Monumental. En Santiago del Estero, miles de hinchas salieron a las calles para celebrar el 1-0 que dejó al Xeneize en lo más alto de la rivalidad.

Tras el pitazo final, con el gol de Leandro Paredes todavía fresco, la ciudad se llenó de banderas, camisetas azul y oro y caravanas que recorrieron distintos puntos. Las bocinas, los cantos y la euforia marcaron una noche inolvidable para los fanáticos.

En distintos bares y puntos de encuentro, los hinchas siguieron el partido con nerviosismo y explotaron de alegría cuando llegó el gol de penal. Luego, todo fue desahogo: abrazos, gritos y la clásica cargada al rival que no tardó en aparecer.

Las fotos reflejan la pasión de los simpatizantes: familias enteras celebrando, grupos de amigos colgando banderas y jóvenes subidos a autos festejando como si el triunfo hubiese sido en casa. El Superclásico volvió a demostrar que se vive con la misma intensidad en cada rincón del país.