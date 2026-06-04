El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 4 de junio de 2026: se espera una jornada con lluvias durante la madrugada y 22°C de máxima

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable para este jueves, con probabilidades de precipitaciones durante las primeras horas del día. Hacia la tarde las condiciones mejorarán y la temperatura alcanzará los 22 grados.

Hoy 02:03

Los santiagueños deberán tener a mano el paraguas durante las primeras horas de este jueves 4 de junio, ya que el pronóstico prevé lluvias en la madrugada y lluvias aisladas durante la mañana, con probabilidades de precipitación que oscilarán entre el 40% y el 70% en el inicio de la jornada.

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De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C.

Durante la tarde se espera una mejora en las condiciones meteorológicas, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia. El mismo panorama se mantendrá durante la noche, con una temperatura cercana a los 18°C.

Los vientos soplarán desde el sector noreste y este, con velocidades estimadas entre 7 y 22 kilómetros por hora.

Cómo estará el tiempo el viernes

Para el viernes 5 de junio, el organismo nacional prevé una jornada con temperaturas levemente más elevadas, con una mínima de 17°C y una máxima de 23°C.

Si bien el pronóstico extendido no anticipa fenómenos significativos, se espera una jornada con condiciones más estables que las del jueves, manteniéndose el ambiente fresco durante las primeras horas de la mañana y agradable por la tarde.

De esta manera, tras un jueves marcado por la inestabilidad y las lluvias en el arranque del día, el viernes se presentará como una jornada más favorable para las actividades al aire libre en la capital santiagueña y zonas cercanas.