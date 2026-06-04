Añatuya en un día de cielo nublado: pronóstico templado para hoy Jueves 4 de junio de 2026

El clima en Añatuya presenta condiciones agradables y frescas para hoy, con pronósticos similares para los próximos días. Los añatuyenses disfrutarán de temperaturas moderadas y cielos parcialmente nublados.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, la ciudad se presenta con un clima parcialmente nublado, ideal para aquellos que disfrutan de temperaturas frescas. Actualmente, la temperatura es de 17.3 °C, aunque la sensación térmica es de solo 10.5 °C, lo que indica que es recomendable abrigarse un poco más.

La humedad en el ambiente es del 75%, lo que contribuye a una sensación de frescura en la mañana. Los vientos soplan a 14.4 km/h desde el noreste, aportando un ligero alivio a la calidez que se espera en las horas más cálidas del día.

Para hoy, se prevé que la temperatura máxima alcance los 23.4 °C, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de una tarde agradable. Sin embargo, la mínima se mantendrá en la misma cifra que la actual, lo que indica que la noche será fresca.

En los próximos días, el clima seguirá siendo parcialmente nublado con temperaturas que continuarán en un rango moderado. Para mañana, la mínima ascenderá levemente a 17.5 °C y la máxima alcanzará los 25.6 °C, prometiendo un día un poco más cálido.

El sábado, el pronóstico se mantiene similar, con una mínima de 17.9 °C y una máxima de 22.8 °C, también bajo cielos parcialmente nublados. Los añatuyenses pueden esperar un clima estable y fresco durante el fin de semana.