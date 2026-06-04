El clima en La Banda promete días nublados y temperaturas agradables a partir de hoy Jueves 4 de junio de 2026

Los bandeños enfrentarán un clima parcialmente nublado hoy, con temperaturas que oscilarán entre 19.2 °C y 24.2 °C. El pronóstico para los próximos días indica un aumento en la nubosidad.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despertaron con un cielo parcialmente nublado y una temperatura actual de 19.3 °C, que se siente igual debido a la alta humedad del 88%. Este clima suave es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera por la mañana.

El viento sopla desde el noreste a 15.1 km/h, lo que aporta un leve frescor en el ambiente. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24.2 °C, proporcionando un clima bastante agradable para los bandeños.

En cuanto al pronóstico para mañana, el clima se tornará nublado con temperaturas mínimas de 17.7 °C y máximas que podrían llegar a 25.8 °C. Esto indica que, aunque se mantendrán temperaturas agradables, el sol no será tan protagonista como en el día de hoy.

El sábado también presentará un cielo nublado, con mínimas de 18.2 °C y máximas que rondarán los 24.5 °C. Los bandeños deben prepararse para un fin de semana con poca luz solar directa y temperaturas moderadas.

En resumen, el clima actual en La Banda es parcialmente nublado con 19.3 °C, y el pronóstico para hoy indica mínimas de 19.2 °C y máximas de 24.2 °C. Para mañana y el sábado, se prevén días nublados con temperaturas que oscilarán entre 17.7 °C y 25.8 °C.