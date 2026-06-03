Añatuya: recuperaron una máquina valuada en $7 millones y el ladrón escapó abandonando su bicicleta

La herramienta había sido sustraída mientras técnicos realizaban trabajos de conexión en el barrio Néstor Kirchner. El sospechoso logró escapar, pero dejó abandonado el equipo y el rodado que utilizaba.

Hoy 22:30

Un rápido procedimiento policial permitió recuperar una costosa fusionadora de fibra óptica valuada en alrededor de 7 millones de pesos, que había sido sustraída en la ciudad de Añatuya. El sospechoso logró escapar antes de ser identificado, aunque en su huida abandonó tanto el equipo robado como la bicicleta que utilizaba para desplazarse..

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Según fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en el barrio Néstor Kirchner, donde técnicos de una empresa de internet realizaban trabajos de conexión domiciliaria. En circunstancias que son materia de investigación, una persona se apoderó de la fusionadora y se retiró del lugar con el costoso elemento.

Tras la denuncia y las averiguaciones realizadas, los efectivos obtuvieron información que permitió localizar al sospechoso mientras circulaba por la vía pública. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó la máquina al suelo e inició una rápida fuga a pie hacia una zona cercana, logrando evitar su detención

Durante el procedimiento también fue secuestrada una bicicleta que habría sido utilizada por el sospechoso para movilizarse. Tanto el rodado como la fusionadora quedaron bajo resguardo policial, mientras que la herramienta tecnológica fue posteriormente restituida a su propietario.

En el caso intervino personal de la Comisaría Comunitaria N° 41 de Añatuya, con conocimiento de la fiscalía de turno, que dispuso continuar con las tareas investigativas para establecer la identidad del autor del hecho y avanzar con las medidas correspondientes para su localización.