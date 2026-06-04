El Senado debatirá este jueves cambios en la propiedad privada, los desalojos y la compra de tierras

La Cámara alta sesionará hoy para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluye cambios en la compra de tierras por parte de extranjeros, los desalojos y las expropiaciones. Además, buscará avanzar con el acuerdo con los fondos buitre y una serie de pliegos judiciales.

Hoy 08:23

El Senado sesionará este jueves desde las 11 para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone eliminar restricciones para que empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

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El temario fue acordado entre La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, e incluye además el debate del acuerdo con bonistas por el default de 2001 y el tratamiento de una tanda de pliegos judiciales.

El proyecto de propiedad privada, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sufrió modificaciones durante el debate en comisión. Entre otros puntos, se eliminó el capítulo referido a cambios en la ley de barrios populares y se reformularon los apartados vinculados a extranjerización de tierras, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la eliminación de los límites para que extranjeros puedan adquirir tierras. Sin embargo, se mantiene la prohibición para que compren tierras Estados extranjeros u organizaciones empresariales en las que un Estado extranjero tenga participación en el capital o en las decisiones societarias.

El texto establece además que las provincias conservarán plena jurisdicción sobre los territorios comprendidos dentro de sus límites, de acuerdo con lo previsto por la Constitución Nacional.

En cuanto a los desalojos, el proyecto contempla un procedimiento exprés únicamente para los casos de inmuebles usurpados. Para el resto de las situaciones, se mantienen los actuales plazos de intimación.

También se prevé un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en contratos de alquiler, mediante notificación fehaciente al domicilio denunciado por el locatario, ya sea físico o electrónico.

En materia de expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado tendrá que fundamentar con claridad los motivos de la medida. Además, se fijó un tope del 30% de indemnización por lucro cesante.

Otro capítulo relevante es el de manejo del fuego. La iniciativa deroga el artículo que establecía que, ante el incendio de un predio rural, no se podía cambiar el uso del suelo durante 30 años en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambio de uso y destino prevista en la normativa vigente, aunque se elimina el plazo de 60 años que había sido incorporado en la ley promovida por Máximo Kirchner.

Además, el Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar US$171 millones a fondos buitre para cerrar acuerdos con bonistas y evitar que avancen litigios contra activos argentinos, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla pagos a Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para concretar esos acuerdos, por lo que necesita la aprobación legislativa antes de esa fecha.

La sesión también incluirá el tratamiento de 50 pliegos judiciales de los 73 que están en condiciones de ser debatidos. En tanto, el pliego de María Verónica Michelli, cuya postulación fue objetada por el propio Gobierno, quedará para una próxima sesión junto con otros candidatos a la Justicia.