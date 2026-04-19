Detuvieron a un cordobés de 43 años con una menor de 14 en un alojamiento en Los Telares

En un primer momento negó conocerla pero terminó reconociendo que la adolescente se encontraba con él en la habitación. Según su versión, la joven le dijo tener 19 años.

Hoy 07:33

Un preocupante episodio se registró en la ciudad de Los Telares, donde una madre denunció la desaparición de su hija menor de edad, lo que derivó en un operativo policial que culminó con el hallazgo de la adolescente en un hospedaje local junto con un hombre mayor, oriundo de Córdoba.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hecho tomó estado formal cuando una mujer de 30 años se presentó ante las autoridades solicitando colaboración para dar con el paradero de su hija de 14 años. La mujer manifestó que la adolescente se había ausentado de su domicilio el día anterior sin regresar, situación que —según indicó— no era la primera vez que ocurría.

En su declaración, la madre señaló que en reiteradas oportunidades la menor abandonaba la vivienda y apagaba su teléfono celular, dificultando su localización. Además, expresó su profunda preocupación al afirmar que su hija estaría consumiendo sustancias prohibidas, solicitando ayuda urgente para abordar esta problemática.

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Ante la denuncia, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Pacheco, quien dispuso la inmediata búsqueda de la menor. Asimismo, ordenó que la progenitora se presente en la Defensoría de Familia a fin de evaluar posibles medidas de protección, entre ellas una eventual internación de la adolescente.

En el marco del operativo, personal policial realizó un amplio recorrido por distintos sectores de la ciudad de Los Telares. Finalmente, en horas de la siesta, los efectivos se dirigieron a un hospedaje, ubicado en barrio Mailín, en cercanías de la Ruta Provincial 92.

En el lugar, los uniformados mantuvieron una primera entrevista con la encargada del establecimiento, quien fue informada sobre el motivo de la presencia policial y autorizó el acceso a las habitaciones. Posteriormente, los efectivos se dirigieron a una de las habitaciones, donde se entrevistaron con un hombre de 43 años, oriundo de la provincia de Córdoba.

En un primer momento, el hombre negó tener contacto con la menor buscada; sin embargo, tras continuar con el diálogo, terminó reconociendo que la adolescente se encontraba con él en la habitación. Según su versión, la joven le habría manifestado tener 19 años.

Finalmente, los uniformados lograron entrevistar a la menor, quien expresó encontrarse en buen estado de salud. No obstante, la situación generó una fuerte preocupación debido a la diferencia de edad y al contexto en el que fue hallada. El sujeto oriundo de Córdoba quedó aprehendido.