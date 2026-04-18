Superclásico imperdible: River y Boca se enfrentan con rachas positivas en el Monumental

El Millonario, que hace 9 partidos que no pierde, recibe al Xeneize, que lleva 12 partidos invicto. Arranca a las 17.

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El partido más esperado del fútbol argentino. River Plate y Boca Juniors se enfrentarán este domingo desde las 17 en el estadio Monumental, en una nueva edición del Superclásico, con ambos equipos atravesando rachas positivas.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega con 9 partidos invicto, mientras que el conjunto de Claudio Úbeda acumula 12 encuentros sin derrotas, lo que eleva aún más la expectativa en la previa.

Cómo llega River

El Millonario viene de una ajustada victoria ante Carabobo por la Copa Sudamericana, resultado que lo dejó como líder de su grupo. En el Torneo Apertura, en tanto, atraviesa un gran momento con cinco triunfos consecutivos, ubicándose como escolta en la Zona B y en la tabla anual con 26 puntos.

Sin embargo, no todo es positivo para River: el triunfo copero dejó las lesiones de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero. El mediocampista sufrió un esguince de rodilla, mientras que el colombiano padece un desgarro, por lo que ambos quedaron descartados.

Para reemplazar a Vera, Coudet analiza incluir al juvenil Juan Cruz Meza, aunque también aparece como alternativa Kevin Castaño. En ataque, la duda pasa por definir quién acompañará a Facundo Colidio y Sebastián Driussi: Ian Subiabre corre con ventaja, aunque el ecuatoriano Kendry Páez también pelea por un lugar.

Cómo llega Boca

El Xeneize, por su parte, llega en alza tras golear 3-0 a Barcelona de Guayaquil y quedar como líder de su grupo en la Copa Libertadores. En el Apertura no pierde desde la cuarta fecha, aunque los empates lo relegan al cuarto puesto de la Zona A con 21 unidades.

La principal baja es la de Agustín Marchesín, quien sufrió la rotura de ligamentos y estará varios meses fuera de las canchas. Su lugar será ocupado por Leandro Brey, que tendrá la responsabilidad de custodiar el arco en el clásico.

El equipo de la Ribera también buscará cortar una racha adversa en este tipo de partidos: solo ganó uno de los últimos 12 Superclásicos, precisamente el último disputado en La Bombonera.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

Hora: 17.00

17.00 TV: ESPN Premium y TNT Sports

ESPN Premium y TNT Sports Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera Estadio: Monumental

Con realidades similares y mucho en juego, River y Boca prometen un Superclásico cargado de tensión, historia y emociones.