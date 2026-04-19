El cura DJ hizo vibrar Plaza de Mayo con un homenaje al Papa Francisco

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto reunió a una multitud en un show gratuito que fusionó electrónica y espiritualidad a un año de la muerte de Jorge Bergoglio.

Hoy 00:32

Este sábado 18 de abril el centro de Buenos Aires se llenó de musica y alegría, con un condimento inusual: un imponente show de música electrónica en Plaza de Mayo fue dirigido por el sacerdote portugués Guilherme Peixoto, que se ha ganado ya ganó el apodo de "Cura DJ", y que desde las 20 puso el sonido ante una multutud en Plaza de Mayo, donde por supuesto con entrada libre y gratuita se homenajeó al Papa Francisco al cumnplirse el primer aniversario de su muerte.

"Plaza de Mayo":

Por el show del DJ Padre Guilherme en homenaje al Papa Francisco pic.twitter.com/ASJnh73s0L — Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) April 18, 2026

Y recordando a Jorge Bergoglio, seguramente hubiera sonreído ante tanta expresión de alegría recordando las fotos y frases que dejó su pasó al frente de la Iglesia, y tan cerca de la Catedral porteña, donde cimentó el camino que lo llevaría al trono de San Pedro.

La Plaza de Mayo se vio colmada por una multitud de personas que desde temprano comenzó a acercarse para presenciar el evento. Con el correr de las horas, el histórico espacio frente a la Casa Rosada quedó prácticamente cubierto, en una imagen poco habitual que combinó música, religiosidad y participación masiva en pleno centro porteño.

El show del sacerdote portugués Guilherme Peixoto convocó público de todas las edades, se veían desde jóvenes a hasta familias enteras, que se sumaron a una jornada marcada por el clima festivo y de encuentro colectivo, con el recuerdo y el homenaje al Papa Francisco de fondo. La convocatoria superó las expectativas y transformó la plaza en un escenario multitudinario, donde la mezcla de fe y cultura contemporánea encontró una respuesta masiva.

Mucha gente portada fotos de Francisco o carteles con algunas de sus frases icónicas, pero el colorido general le dio a la cita un marco de fiesta como hacía mucho no se veía en Plaza de Mayo.

El show tuvo como soporte enorme pantallas LED y un sonido de festival, Todo en un marco de verdadera alegría popular, en medio de un operativo de tránsito que se mantendrá hasta el próximo martes por la noche.