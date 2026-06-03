Buendía por Nico Paz: ¿cambio de último momento en la Selección Argentina para el Mundial?

El cuerpo técnico sigue de cerca la evolución del jugador del Como, quien tiene una molestia en su rodilla izquierda, y le advirtió al futbolista de Aston Villa que no hay que descartar modificaciones en la lista.

Hoy 12:34

A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina sigue monitoreando el estado físico de varios futbolistas y no descarta realizar alguna modificación de último momento en la lista definitiva de convocados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese contexto, Emiliano Buendía recibió un llamado desde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, en el que le solicitaron que no interrumpa su preparación y continúe entrenándose ante la posibilidad de ser convocado de urgencia si se produce alguna baja por lesión.

El extremo de Aston Villa, que formó parte de la prelista de 55 futbolistas, quedó fuera de la nómina definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, aunque todavía permanece bajo observación por parte del seleccionado nacional.

Nicolás Paz, el caso que más preocupa

La principal situación que sigue de cerca el cuerpo técnico es la de Nicolás Paz, quien arrastra una molestia en la rodilla izquierda y continúa realizando un tratamiento especial para llegar en óptimas condiciones al Mundial.

Si bien por el momento no corre riesgo concreto de perderse la competencia, Scaloni y sus colaboradores evaluarán durante los próximos días la evolución de todos los futbolistas que presentan algún inconveniente físico antes de tomar una decisión definitiva.

En caso de que alguno de los convocados no pueda afrontar la exigencia del torneo, Buendía aparece como una de las principales alternativas para ocupar ese lugar.

Una temporada destacada en Inglaterra

El extremo marplatense viene de completar una de las mejores campañas de su carrera con la camiseta de Aston Villa.

Durante la última temporada disputó 54 partidos, convirtió 11 goles y aportó nueve asistencias, cuatro de ellas en competiciones internacionales, consolidándose como una pieza importante dentro del conjunto inglés.

Además, compartió plantel con Emiliano "Dibu" Martínez, otro de los integrantes de la Selección que ya se encuentra trabajando en Kansas City.

Su historial en la Albiceleste

Buendía ya tuvo participación en el ciclo de Scaloni. Su debut oficial se produjo en 2022, cuando sumó minutos frente a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Posteriormente volvió a integrar convocatorias del seleccionado y el año pasado fue suplente frente a Chile antes de disputar algunos minutos en un amistoso ante Angola.

Desde entonces no volvió a ser citado, aunque ahora permanece expectante ante una eventual oportunidad de última hora para integrar el plantel que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Mientras la Selección continúa ajustando detalles en la previa del Mundial, Buendía mantiene viva la ilusión y espera el llamado que podría cambiarle los próximos meses.