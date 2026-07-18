Argentina dejó el corazón, pero cayó ante España y no pudo conquistar el bicampeonato mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 19º
Mundial 2026
FINALIZADO Final
España 1
Argentina 0
FINALIZADO
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 FINALIZADO Final
España
1 - 0
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Argentina dejó el corazón, pero cayó ante España y no pudo conquistar el bicampeonato mundial

La Selección resistió con uno menos y llevó la final al alargue, pero un gol de Ferran Torres le dio el título a los europeos en el MetLife Stadium. El equipo de Scaloni no pudo repetir la gloria de Qatar 2022.

Hoy 21:19
Messi derrota Argentina

La Selección Argentina dejó todo en la final del Mundial 2026, pero no pudo conquistar el bicampeonato. El equipo dirigido por Lionel Scaloni cayó 1-0 ante España en el alargue, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y se quedó a las puertas de sumar una nueva estrella.

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Fue una final dramática, intensa y cargada de tensión. Argentina resistió durante todo el partido ante un rival que fue superior en el desarrollo, pero que recién pudo romper el cero en el tiempo suplementario.

El momento que cambió el partido llegó sobre el final del tiempo reglamentario, cuando Enzo Fernández fue expulsado y la Albiceleste quedó con un jugador menos para afrontar el alargue.

Pese a la inferioridad numérica, Argentina intentó sostenerse con carácter y entrega, pero España encontró la diferencia en el arranque del segundo tiempo extra.

Ferran Torres apareció para marcar el único gol de la final y darle el título al seleccionado español, que logró imponerse en una definición muy cerrada.

La derrota impidió que Argentina revalidara la corona obtenida en Qatar 2022 y cortó el sueño del bicampeonato mundial, un objetivo que el equipo persiguió hasta el último minuto.

Lionel Messi disputó su tercera final mundialista con la Selección mayor y cerró otro capítulo histórico con la camiseta argentina, con la que conquistó cuatro títulos oficiales en esta etapa dorada.

El equipo de Scaloni no pudo levantar la Copa, pero volvió a competir en lo más alto del fútbol mundial y dejó una muestra de carácter en una final adversa, en la que peleó hasta el final pese a jugar con uno menos.

Argentina se quedó sin la cuarta estrella, pero cerró un nuevo Mundial como protagonista, después de llegar otra vez al partido decisivo y defender con orgullo la corona que había ganado cuatro años atrás.

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