Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: ¿cuándo se reunirá con Tapia?

El entrenador argentino aseguró que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero admitió que necesita tomarse un tiempo para pensar su futuro.

Hoy 14:40

Después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial, Lionel Scaloni dejó abierta una incógnita fuerte sobre su futuro al frente de la Selección Argentina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El entrenador, visiblemente conmovido tras la caída en el partido decisivo, aseguró que cumplirá el contrato que lo une con la AFA hasta diciembre, aunque reconoció que luego deberá analizar qué decisión tomar.

“Voy a hablar con el presidente, tengo una idea de lo que quiero hacer, cumpliré el contrato y después veo”, expresó Scaloni en conferencia de prensa.

El técnico campeón del mundo en Qatar 2022 se mostró golpeado por la derrota y admitió que necesita tiempo para evaluar su continuidad.

“La verdad que siento la necesidad de pensar, porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. A lo mejor, habrá que hablar”, sostuvo.

En medio de la emoción, Scaloni también tuvo palabras de agradecimiento para Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Al presidente le estoy agradecido por haberme dado una oportunidad como esta, estar en un lugar”, señaló el DT de 48 años.

Durante la conferencia, al entrenador se lo vio muy afectado. Incluso, no pudo terminar de hablar y se retiró entre lágrimas, dejando una imagen de fuerte impacto luego de una final que golpeó al plantel argentino.

De todos modos, no habrá una definición inmediata. El cuerpo técnico y parte del plantel comenzarán algunos días de descanso tras el Mundial, por lo que la reunión entre Scaloni y Tapia no se realizará en lo inmediato.

El encuentro está previsto para la próxima fecha FIFA, cuando la Selección Argentina dispute dos amistosos entre el lunes 21 de septiembre y el viernes 6 de octubre.

En ese marco, Scaloni y Tapia se sentarán a dialogar para empezar a definir el futuro del ciclo.

Mientras tanto, la Selección cierra otro proceso mundialista con una final disputada, una derrota dolorosa y una pregunta que empezará a marcar la agenda de los próximos meses: qué hará Scaloni después de diciembre.