Central Argentino y Agua y Energía quedaron a mano en La Banda

El Albo y el Energético igualaron 1-1 en el cierre de la fase regular del Torneo Anual de la Liga Santiagueña. Ambos equipos ya estaban clasificados a la siguiente instancia.

Hoy 00:15

Central Argentino y Agua y Energía empataron 1-1 en La Banda, en el partido que marcó el cierre de la fase regular del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro tuvo emociones en ambos tiempos. La visita golpeó primero a los 21 minutos de la primera parte, cuando Emanuel “Curi” Salvatierra abrió el marcador para Agua y Energía.

Central Argentino reaccionó en el complemento y llegó a la igualdad a los 31 minutos del segundo tiempo, gracias al gol de Franco Orieta, quien selló el 1-1 definitivo.

Con este resultado, el Albo cerró la primera fase como líder de la Zona Banda, con 24 puntos, mientras que el Energético finalizó en el tercer puesto, con 22 unidades.

Ambos equipos ya tenían asegurada su clasificación a la próxima instancia del certamen, donde volverán a verse las caras en cuartos de final.

En el partido de Reserva, Central Argentino se quedó con la victoria por 2-0.