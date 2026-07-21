Arresto domiciliario para Totona en Alderetes por desobediencia judicial

La fiscalía ha acusado a la joven conocida como Totona por desobediencia judicial, solicitando un arresto domiciliario de diez días con rigurosas rondas de control policial.

Hoy 01:11

El Ministerio Público Fiscal ha formalizado los cargos en contra de una joven de 24 años apodada 'Totona', originaria de Alderetes, quien cuenta con antecedentes penales. El proceso legal se centra en un hecho calificado como desobediencia judicial en concurso real con amenazas agravadas.

El incidente ocurrió el 16 de julio de 2026, alrededor de las 10:50 horas, cuando Totona, a pesar de tener vigente una medida de prohibición de acercamiento impuesta el 05 de mayo de 2026, se presentó en el domicilio de las víctimas en el Barrio Alejandro Heredia. En este lugar, comenzó a proferir insultos y gritos intimidatorios, incumpliendo así la orden judicial.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal Enzo Abdo de la Unidad Criminal de Feria presentó la teoría del caso, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar del incidente reciente. La defensa de Totona decidió no plantear objeciones a la calificación legal ni al relato de hechos expuestos por la fiscalía, recomendando a la acusada no declarar en esta oportunidad.

Luego de la formalización del caso, las autoridades judiciales ordenaron la recaratulación de la causa. La fiscalía solicitó el arresto domiciliario por un periodo de diez días, que deberá cumplirse en una vivienda verificada en Alderetes.

Para fundamentar este pedido, el auxiliar fiscal argumentó la existencia de una condena previa y evaluó el comportamiento procesal de la imputada, considerando su situación familiar, ya que es madre de dos menores de edad.

La jueza interviniente aceptó la solicitud de arresto domiciliario y ordenó que el personal policial de la comisaría local realice rondas de control en el domicilio tres veces al día, asegurando el cumplimiento de la medida impuesta.