Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 12º
X
Regionales

Aumento alarmante de accidentes de moto en Salta con 38 heridos

El Hospital San Bernardo de Salta reporta un significativo aumento de accidentes de motocicletas, con 38 heridos durante el último fin de semana.

Hoy 01:17

Durante el último fin de semana, el Hospital San Bernardo atendió a un total de 130 personas accidentadas, de las cuales 47 resultaron involucradas en distintos siniestros de tránsito.

Entre estos incidentes, los motociclistas fueron los más afectados, con 38 conductores y acompañantes de motos que requirieron atención médica en la guardia del nosocomio de referencia de Salta.

Además, el hospital recibió a 2 ciclistas, 2 automovilistas, 2 transeúntes y 3 personas que se trasladaban en transporte público, todos como consecuencia de diversos hechos viales.

Esto implica que casi 4 de cada 5 heridos atendidos en el Hospital San Bernardo eran motociclistas, lo que pone de manifiesto el riesgo asociado al uso de motocicletas en la región.

En total, durante el fin de semana, la guardia registró 742 consultas, de las cuales 582 fueron atenciones ambulatorias y 169 requirieron internación u hospitalización.

El informe del hospital también detalló que se atendieron 30 pacientes derivados desde otros centros sanitarios y que el equipo médico realizó 35 cirugías en este periodo.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei reveló por qué la Selección decidió no hacer festejos tras el Mundial
  2. 2. "El país más racista del mundo": Samuel L. Jackson compartió un duro mensaje contra Argentina
  3. 3. Quedaron definidos los cruces de cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Santiagueña
  4. 4. Central Argentino y Agua y Energía quedaron a mano en La Banda
  5. 5. Susto por la salud del Indio Froilán: estuvo internado y ya fue dado de alta
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT