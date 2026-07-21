Aumento alarmante de accidentes de moto en Salta con 38 heridos

El Hospital San Bernardo de Salta reporta un significativo aumento de accidentes de motocicletas, con 38 heridos durante el último fin de semana.

Hoy 01:17

Durante el último fin de semana, el Hospital San Bernardo atendió a un total de 130 personas accidentadas, de las cuales 47 resultaron involucradas en distintos siniestros de tránsito.

Entre estos incidentes, los motociclistas fueron los más afectados, con 38 conductores y acompañantes de motos que requirieron atención médica en la guardia del nosocomio de referencia de Salta.

Además, el hospital recibió a 2 ciclistas, 2 automovilistas, 2 transeúntes y 3 personas que se trasladaban en transporte público, todos como consecuencia de diversos hechos viales.

Esto implica que casi 4 de cada 5 heridos atendidos en el Hospital San Bernardo eran motociclistas, lo que pone de manifiesto el riesgo asociado al uso de motocicletas en la región.

En total, durante el fin de semana, la guardia registró 742 consultas, de las cuales 582 fueron atenciones ambulatorias y 169 requirieron internación u hospitalización.

El informe del hospital también detalló que se atendieron 30 pacientes derivados desde otros centros sanitarios y que el equipo médico realizó 35 cirugías en este periodo.