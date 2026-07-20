La AFA emitió un comunicado tras la final y confirmó cómo será el regreso de la Selección

La entidad informó que algunos futbolistas viajarán directamente desde Estados Unidos hacia sus clubes o destinos de descanso, mientras que otra parte del plantel arribará al país este lunes.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó este domingo un comunicado oficial luego del subcampeonato obtenido por la Selección argentina en el Mundial 2026. En el texto, la entidad brindó detalles sobre el regreso de la delegación y agradeció el apoyo de los hinchas durante el certamen.

En primer lugar, la AFA informó que "algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso".

Además, precisó que "una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17".

Por último, la entidad difundió un mensaje dirigido a los hinchas, en el que destacó el acompañamiento recibido a lo largo del Mundial. "Gracias por estar siempre, en las alegrías y también en los momentos difíciles. Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán", concluyó el comunicado.