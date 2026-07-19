Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "Hasta diciembre voy a estar"

El entrenador habló entre lágrimas después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y aseguró que necesita tiempo para pensar antes de definir su futuro.

Hoy 21:50

La derrota ante España en la final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza en la Selección Argentina y también abrió un interrogante inesperado: Lionel Scaloni puso en duda su continuidad como entrenador de la Albiceleste.

“Cumpliré mi contrato y después veo. Siento la necesidad de pensar. Para seguir se necesitan un montón de cosas. Volver a resetearse. Un grupo que difícilmente se vuelva a formar y me duele en el alma”, expresó el entrenador entre lágrimas durante la conferencia de prensa y se retiró rápidamente.

Antes de hablar con los medios, el DT había reconocido el impacto emocional de la jornada: “Lloré todo lo que tenía que llorar en el vestuario”. Sin embargo, rápidamente se encargó de respaldar a sus jugadores: “Nos duele en el alma no haber podido llevar la Copa, pero estoy muy orgulloso de todos. No tengo reproche para ninguno. Este entrenador está satisfecho con sus jugadores”.

Scaloni también explicó que el equipo tuvo que afrontar distintos inconvenientes físicos durante la final. “Tuvimos lesiones en puestos claves que no esperábamos y tuvimos que realizar muchos cambios debido a varios obstáculos que se nos presentaron”, señaló. Además, destacó el enorme desgaste de sus futbolistas y puso como ejemplo a Nicolás Tagliafico, quien, según contó, “no quería salir”.

Sobre el desarrollo del encuentro, el entrenador valoró el trabajo del rival y lamentó el momento en el que España encontró el gol del título: “En el momento que nos hacen el gol, pensábamos que íbamos a llegar hasta el final y tener alguna. Hay que darle valor al rival”.

Scaloni volvió a elogiar a Messi

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando Scaloni habló sobre Lionel Messi, quien disputó el que podría haber sido su último Mundial a los 39 años.

“Leo tiene 39 años, es una cosa increíble. Tenía clarísimo que iba a jugar hasta que él quisiera. Espero que la gente esté orgullosa de él y del equipo. Messi es el mejor futbolista que haya pisado un campo de juego, a mi entender”, afirmó.

Finalmente, el entrenador eligió cerrar con palabras de agradecimiento hacia el plantel y la dirigencia. “Sólo tengo palabras de agradecimiento para este grupo porque han sido unos guerreros. Estoy en un lugar soñado para todos. Le agradezco siempre al presidente, Chiqui Tapia, la oportunidad”, expresó.

Así, después de una etapa histórica al frente de la Selección Argentina, Lionel Scaloni dejó abierta la puerta a una posible salida. Por ahora, cumplirá su contrato, pero necesitará tiempo para decidir si continuará al frente del equipo que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y a disputar nuevamente una final del mundo en 2026.