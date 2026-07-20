“Me hubiese gustado intentar ayudar adentro de la cancha”, el fuerte posteo de Lautaro Martínez tras la final del Mundial

El delantero de la Selección Argentina expresó su dolor por la derrota ante España y dejó una frase que generó repercusión luego de no haber sumado minutos en la final del Mundial 2026.

Hoy 16:56

Después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, los jugadores dejaron el MetLife Stadium de Nueva Jersey sin realizar declaraciones públicas. Sin embargo, con el correr de las horas, varios futbolistas comenzaron a expresarse a través de sus redes sociales.

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Uno de ellos fue Lautaro Martínez, quien publicó un mensaje cargado de dolor, orgullo y una frase sugestiva que rápidamente generó repercusión entre los hinchas.

El Toro, autor de tres goles durante el torneo, no sumó minutos en la final ante España y siguió todo el partido desde el banco de suplentes. Justamente él, que había sido decisivo en la semifinal ante Inglaterra, cuando ingresó sobre el final y marcó el gol de la victoria.

“Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino”, comenzó escribiendo Lautaro.

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Luego llegó la frase que abrió distintas interpretaciones: “Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha, pero bueno...”.

Ese “pero bueno” no pasó inadvertido. Para muchos, pudo tratarse de una expresión de bronca por no haber tenido minutos en el partido decisivo. Para otros, simplemente reflejó la frustración por cómo se dio una final marcada por lesiones, cambios obligados y la expulsión de Enzo Fernández.

En el alargue, con Argentina jugando con diez hombres y con un cambio disponible, Lionel Scaloni decidió mandar a la cancha a Marcos Senesi por Julián Álvarez para armar una línea de cinco defensores, en lugar de apostar por Lautaro en ataque.

Más allá de la frase, el delantero del Inter siempre se mostró agradecido al ciclo de Scaloni. Formó parte de la Selección desde el inicio de la Scaloneta y fue una pieza importante en los últimos años, incluso cuando perdió terreno como titular tras la aparición de Julián Álvarez en Qatar 2022.

En este Mundial, Lautaro volvió a aportar goles importantes y fue protagonista en momentos decisivos, aunque no pudo ingresar en la final ante España.

El atacante cerró su publicación con un mensaje de agradecimiento para los hinchas argentinos que acompañaron al equipo durante toda la Copa del Mundo.

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“Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país”, escribió.

La publicación estuvo acompañada por emojis de la bandera argentina y manos en forma de rezo, en un mensaje que reflejó el dolor de la derrota, el orgullo por el camino recorrido y la sensación de una oportunidad que quedó pendiente.