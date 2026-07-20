Accidente vehicular causa daños significativos en Campo Quijano

Un accidente vehicular en el centro de Campo Quijano dejó daños materiales severos en un comercio local tras el impacto de una camioneta fuera de control.

Hoy 16:23

Una noche de viernes se vivió una situación crítica en el centro de Campo Quijano, cuando una camioneta descontrolada provocó una serie de choques en la calle San Martín, concluyendo su recorrido al incrustarse contra el frente del comercio 'A mis viejos'.

Según los testimonios de los vecinos, el incidente comenzó a media cuadra del local, donde la camioneta, perteneciente a una firma de la Ruta 36, primero chocó a un vehículo estacionado, una Renault Duster. En un intento por escapar, el conductor perdió el control y terminó impactando contra un segundo auto antes de estrellarse contra la esquina comercial.

La fuerza del impacto fue tan intensa que el vehículo volcó parcialmente y colisionó contra la pared que da al dormitorio del padre del dueño del local. A pesar del daño material significativo, no se reportaron personas heridas, lo que fue considerado una suerte en medio de la tragedia.

Horas después del accidente, al intentar retirar el vehículo incrustado, el personal policial notó que la pared cedía, lo que representaba un riesgo de derrumbe para la vivienda adyacente, evidenciando la gravedad de la situación.

Los testigos señalaron que de la camioneta descendieron tres ocupantes, que aparentaban ser menores de edad, quienes huyeron corriendo del lugar. Hasta el momento, no ha habido información oficial sobre el estado de la investigación, aunque se busca identificar a la empresa propietaria del vehículo para dar con los responsables.

La familia afectada enfrenta una crisis económica, ya que las pólizas de seguro suelen cubrir solo los daños de los vehículos involucrados, dejando fuera los daños a terceros. Ramiro, el dueño del comercio, expresó su desesperación: 'Nuestra vida es este negocio. Tenga mucho o tenga poco, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos estamos en el negocio. Y ahora tener que parar ya es un día menos de trabajo.'

A medida que pasan los días desde el incidente, la falta de información oficial sobre el accidente ha intensificado la incertidumbre y la preocupación en la comunidad de Campo Quijano.