Cientos de santiagueños disfrutan del Festival del Día del Amigo en Plaza Añoranzas

La propuesta se realiza este lunes desde las 15, con entrada libre y gratuita. Actuarán Los Herrera, Celena, Heredero y otros artistas santiagueños, en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad.

Hoy 16:41

La Municipalidad de la Capital invitó a vecinos y visitantes a participar del tradicional Festival del Día del Amigo, que se lleva a cabo este lunes desde las 15 en Plaza Añoranzas, con entrada libre y gratuita.

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Como cada año, la propuesta busca brindar un espacio de encuentro para que jóvenes, familias y grupos de amigos puedan celebrar esta fecha especial con una jornada de música en vivo, recreación y actividades al aire libre.

En esta edición, el escenario recibirá a Los Herrera, Celena, Apasionados, Shpia Freestyle, Heredero, Leonela Germini, Nico Llanos y Polarizados, conformando una grilla que recorrerá distintos géneros musicales como cuarteto, cumbia, rock y freestyle.

Uno de los espectáculos más esperados será el de Los Herrera, banda de cuarteto que atraviesa un importante crecimiento y se posiciona como una de las de mayor proyección a nivel nacional.

Desde la organización destacaron que la programación cumple con la Ley de Cupo Femenino en Eventos Musicales, garantizando la presencia de artistas mujeres en el escenario. Además, remarcaron que el 90% de los números artísticos son santiagueños, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción y difusión del talento local.

Asimismo, se recordó que no estará permitido el ingreso con camisetas de clubes de fútbol locales, ni el ingreso o la venta de bebidas alcohólicas dentro del predio, medidas adoptadas para garantizar una jornada segura y un ambiente de convivencia para todos los asistentes.

El festival se desarrollará en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad y forma parte de las actividades impulsadas por la gestión de la intendente Ing. Norma Fuentes, con el objetivo de fortalecer la cultura local, promover espacios de encuentro y ofrecer propuestas gratuitas para el disfrute de toda la comunidad.