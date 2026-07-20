Video: el gesto de Lamine Yamal con Messi después de consagrarse campeón del mundo

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO Final
España 1
Argentina 0
FINALIZADO
FINALIZADO 3er puesto
Francia 4
Inglaterra 6
FINALIZADO
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 FINALIZADO 3er puesto
Francia
4 - 6
Inglaterra
19 / 07 / 2026 FINALIZADO Final
España
1 - 0
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Video: el gesto de Lamine Yamal con Messi después de consagrarse campeón del mundo

La joya de España se apartó de los festejos tras la final del Mundial 2026 para saludar al capitán argentino, en una escena cargada de respeto y emoción después de la derrota albiceleste.

Hoy 09:26

La final del Mundial 2026 dejó dolor para la Selección Argentina, pero también una imagen cargada de respeto y emoción. Tras la consagración de España, Lamine Yamal tuvo un gesto especial con Lionel Messi, a quien en más de una ocasión reconoció como “el mejor de la historia”.

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Ninguno de los dos pudo brillar como esperaba en el partido decisivo, pero el destino los puso frente a frente en una escena simbólica: el joven talento español celebrando su primer título mundial y el capitán argentino atravesando la tristeza por la derrota.

Después del encuentro, Yamal se apartó por un momento de los festejos junto a sus compañeros y se acercó hasta donde Messi se encontraba sentado en el campo de juego, visiblemente cansado y golpeado por el resultado.

El rosarino respondió al gesto de la joya española, se puso de pie y ambos se fundieron en un abrazo que rápidamente se convirtió en una de las postales más comentadas de la final.

La imagen tuvo un condimento especial por la historia que une a ambos. Años atrás, Messi y Yamal protagonizaron una recordada fotografía en el marco de una campaña de Unicef, cuando el actual futbolista español era apenas un bebé y el argentino ya comenzaba a construir su leyenda en el Barcelona.

Si bien por estilo y admiración Yamal reconoció en distintas oportunidades a Neymar como uno de sus grandes referentes, siempre destacó a Messi como una figura superior dentro del fútbol mundial.

Por su parte, el capitán argentino también había elogiado al joven español antes de la final. “Es uno de los mejores del mundo y le deseo la mejor de las suertes porque su bien será el bien de Barcelona”, había expresado Messi.

Así, en medio de la euforia española y la tristeza argentina, el abrazo entre Yamal y Messi dejó una imagen de respeto generacional: la joya que empieza a escribir su historia y el ídolo que marcó una época.

TEMAS Lamine Yamal Mundial 2026 Lionel Messi Selección Argentina de Fútbol
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