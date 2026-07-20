Video: el gesto de Lamine Yamal con Messi después de consagrarse campeón del mundo

La joya de España se apartó de los festejos tras la final del Mundial 2026 para saludar al capitán argentino, en una escena cargada de respeto y emoción después de la derrota albiceleste.

Hoy 09:26

La final del Mundial 2026 dejó dolor para la Selección Argentina, pero también una imagen cargada de respeto y emoción. Tras la consagración de España, Lamine Yamal tuvo un gesto especial con Lionel Messi, a quien en más de una ocasión reconoció como “el mejor de la historia”.

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Ninguno de los dos pudo brillar como esperaba en el partido decisivo, pero el destino los puso frente a frente en una escena simbólica: el joven talento español celebrando su primer título mundial y el capitán argentino atravesando la tristeza por la derrota.

Después del encuentro, Yamal se apartó por un momento de los festejos junto a sus compañeros y se acercó hasta donde Messi se encontraba sentado en el campo de juego, visiblemente cansado y golpeado por el resultado.

El rosarino respondió al gesto de la joya española, se puso de pie y ambos se fundieron en un abrazo que rápidamente se convirtió en una de las postales más comentadas de la final.

La imagen tuvo un condimento especial por la historia que une a ambos. Años atrás, Messi y Yamal protagonizaron una recordada fotografía en el marco de una campaña de Unicef, cuando el actual futbolista español era apenas un bebé y el argentino ya comenzaba a construir su leyenda en el Barcelona.

Si bien por estilo y admiración Yamal reconoció en distintas oportunidades a Neymar como uno de sus grandes referentes, siempre destacó a Messi como una figura superior dentro del fútbol mundial.

Por su parte, el capitán argentino también había elogiado al joven español antes de la final. “Es uno de los mejores del mundo y le deseo la mejor de las suertes porque su bien será el bien de Barcelona”, había expresado Messi.

Así, en medio de la euforia española y la tristeza argentina, el abrazo entre Yamal y Messi dejó una imagen de respeto generacional: la joya que empieza a escribir su historia y el ídolo que marcó una época.