Así fue la impactante arenga del Dibu Martínez en el entretiempo de la final del Mundial

Se conocieron las palabras con las que el arquero intentó levantar el ánimo de la Selección antes del segundo tiempo frente a España. Lionel Messi también tomó la palabra para motivar al plantel.

Hoy 00:00

Las imágenes del entretiempo de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejaron al descubierto el intenso discurso que Emiliano "Dibu" Martínez les dio a sus compañeros antes de regresar al campo de juego. El arquero buscó motivar al plantel con un mensaje cargado de emoción y personalidad, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Dale, con el corazón, muchachos. Con el corazón de jugarlo, yendo para adelante, no hacia atrás. Hacia adelante, tenemos más ganas que ellos", expresó el arquero del Aston Villa. Luego elevó el tono de la arenga con una frase que se convirtió en la más comentada: "Para atrás juegan los cagones, para atrás juegan los cagones, vamos para adelante".

Antes de salir nuevamente al césped, Martínez también dejó una indicación táctica para sus compañeros: "Tres pases y encontramos a Leo (Messi), vamos a hacerlo nosotros de atrás también. Vamos, más vivos que nunca estamos. A ganar, a ganar, a ganar".

Tras las palabras del arquero, Lionel Messi tomó la palabra para reforzar el mensaje de cara al complemento. "¡Vamos, muchachos! ¡Personalidad, gente, personalidad! La tuvimos siempre, ¿no la vamos a tener ahora? Personalidad para jugar, vamos a jugarla, dale", expresó el capitán ante el plantel.

Los videos comenzaron a circular pocas horas después de la derrota por 1-0 frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, resultado que privó a la Selección argentina de conseguir el bicampeonato del mundo. Pese a la arenga y al esfuerzo del equipo, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni no logró romper el cero y terminó cayendo en el tiempo suplementario con un gol de Ferran Torres.

La difusión de las imágenes alimentó el interés de los hinchas por conocer la intimidad del vestuario argentino durante una de las finales más importantes de su historia. Incluso, antes del inicio del encuentro, las cámaras habían captado otro breve mensaje de Messi en el túnel: "Tranquilidad, pensemos en jugar nomás. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", una frase que también se viralizó tras el partido.