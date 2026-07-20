Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 JUL 2026 | 14º
X
Locales

El secretario Benavente firmó un convenio con la ministra de educación Nassif para cursos de capacitación en programación de videojuegos y drones

Los acuerdos fueron suscriptos con desarrolladores y programadores reconocidos para ofrecer cursos destinados a jóvenes y adultos, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Hoy 22:56

El secretario de Coordinación de la Capital y director ejecutivo del ITSE, Ing. Mario Benavente, y la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, suscribieron convenios de colaboración con programadores reconocidos para el desarrollo de capacitaciones especializadas destinadas a jóvenes y adultos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Firmaron los documentos los titulares de las firmas Vuelo Verde, Juan Pablo Suárez Ríos; SNADER, Samir Nader; y de la Cooperativa de Trabajo Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán Limitada, Sebastián Barros.

Los acuerdos permitirán la implementación de cursos sobre programación de videojuegos, operación y aplicación de drones en el sistema agropecuario, y reparación de celulares de alta gama, tres propuestas que responden a la creciente demanda de perfiles técnicos y tecnológicos en el mercado laboral.

Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y los profesionales locales para generar espacios de capacitación que contribuyan al desarrollo de competencias con rápida inserción laboral, promoviendo además el talento y el conocimiento existentes en la provincia.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Javier Milei reveló por qué la Selección decidió no hacer festejos tras el Mundial
  2. 2. "El país más racista del mundo": Samuel L. Jackson compartió un duro mensaje contra Argentina
  3. 3. La Expo La Bibliodera se presenta en el municipio con una propuesta de literatura, terror y cultura coreana
  4. 4. Estados Unidos atacó a Irán por décima noche consecutiva y profundiza la escalada militar
  5. 5. Central Argentino y Agua y Energía quedaron a mano en La Banda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT