El secretario Benavente firmó un convenio con la ministra de educación Nassif para cursos de capacitación en programación de videojuegos y drones

Los acuerdos fueron suscriptos con desarrolladores y programadores reconocidos para ofrecer cursos destinados a jóvenes y adultos, con el objetivo de fortalecer la formación técnica y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Hoy 22:56

El secretario de Coordinación de la Capital y director ejecutivo del ITSE, Ing. Mario Benavente, y la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif, suscribieron convenios de colaboración con programadores reconocidos para el desarrollo de capacitaciones especializadas destinadas a jóvenes y adultos.

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Firmaron los documentos los titulares de las firmas Vuelo Verde, Juan Pablo Suárez Ríos; SNADER, Samir Nader; y de la Cooperativa de Trabajo Desarrolladores de Videojuegos de Tucumán Limitada, Sebastián Barros.

Los acuerdos permitirán la implementación de cursos sobre programación de videojuegos, operación y aplicación de drones en el sistema agropecuario, y reparación de celulares de alta gama, tres propuestas que responden a la creciente demanda de perfiles técnicos y tecnológicos en el mercado laboral.

Las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y los profesionales locales para generar espacios de capacitación que contribuyan al desarrollo de competencias con rápida inserción laboral, promoviendo además el talento y el conocimiento existentes en la provincia.