“Olvidémonos de todo”: se filtró la llamativa arenga de Messi antes de la final del Mundial

En las últimas horas se viralizó un video del capitán argentino mientras les pedía calma a sus compañeros antes de salir al campo de juego para enfrentar a España en el MetLife Stadium.

Hoy 10:42

Todavía siguen apareciendo imágenes de lo que dejó la derrota de la Selección Argentina por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. En las últimas horas, se volvió viral un video con la arenga que Lionel Messi les dio a sus compañeros antes de salir al campo de juego.

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En las imágenes se observa al capitán argentino tomando la palabra en la previa del partido disputado en el MetLife Stadium, donde la Albiceleste buscaba defender el título conseguido en Qatar 2022.

“Vamos, muchachos, tranquilidad gente. Lo principal es que estemos tranquilos”, manifestó Messi frente al grupo, en un mensaje que en principio se mantuvo dentro de lo habitual antes de una final del mundo.

Sin embargo, las frases que más repercusión generaron en redes fueron las que llegaron después: “Olvidémonos de todo. Solo juguemos. Pensemos en jugar nomás, gente”, expresó el rosarino antes de que el plantel saliera al campo de juego.

Las palabras del capitán llamaron la atención de los usuarios y generaron distintas especulaciones sobre a qué hacía referencia cuando les pedía a sus compañeros dejar todo de lado y enfocarse únicamente en jugar.

Si bien no está claro qué quiso decir Messi, lo cierto es que en la previa de la final el seleccionado argentino estuvo en el centro de las críticas por parte de sectores españoles, que apuntaron contra supuestos beneficios arbitrales durante el certamen.

Incluso, antes del encuentro, el defensor Aymeric Laporte había lanzado una frase que alimentó la tensión: “Sí es verdad que en los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”.

Finalmente, Argentina no pudo quedarse con el bicampeonato y España se impuso por la mínima para consagrarse campeona del mundo. En medio del dolor por la derrota, la arenga de Messi quedó como una de las escenas más comentadas del detrás de escena de la final.