Estados Unidos atacó a Irán por décima noche consecutiva y profundiza la escalada militar

El Pentágono confirmó una nueva ofensiva sobre objetivos militares iraníes con el objetivo de debilitar su capacidad para atacar el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. El conflicto sigue en aumento.

Hoy 00:12

Estados Unidos lanzó una nueva ofensiva aérea contra Irán, completando así la décima noche consecutiva de bombardeos en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. La operación fue confirmada por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró que los ataques apuntaron a instalaciones militares estratégicas utilizadas por Teherán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó el CENTCOM, los bombardeos estuvieron dirigidos contra centros de comando, sistemas de defensa aérea, plataformas de lanzamiento de misiles y drones, además de capacidades marítimas vinculadas a los ataques contra embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz. El objetivo, indicaron las autoridades estadounidenses, es reducir la capacidad militar iraní para amenazar una de las rutas marítimas más importantes del mundo.

La nueva ofensiva se produce en un contexto de fuerte escalada entre ambos países. En los últimos días, Irán lanzó ataques con misiles y drones contra aliados de Washington en la región, mientras que el conflicto ya dejó víctimas entre las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente y decenas de militares heridos.

Pese al incremento de las operaciones militares, por el momento no hay señales de una desescalada. Mientras continúan los ataques y las represalias, distintos actores internacionales mantienen gestiones diplomáticas para intentar frenar un conflicto que amenaza con extenderse a toda la región y afectar el comercio mundial a través del estrecho de Ormuz.