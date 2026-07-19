Nico Paz rompió el silencio tras la final y le hizo una promesa a los argentinos

El joven mediocampista de la Selección argentina publicó un sentido mensaje en sus redes sociales luego de la derrota ante España y prometió hacer todo lo posible para devolverle la Copa del Mundo al país.

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Nicolás Paz fue el primer futbolista de la Selección argentina en expresarse públicamente luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el mediocampista compartió un emotivo mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

El jugador, de 21 años, agradeció el apoyo recibido durante el torneo y dejó una promesa de cara al futuro. "Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a casa. Gracias por tanto apoyo", escribió en una publicación acompañada por imágenes de la campaña de la Albiceleste.

El mensaje generó una inmediata repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios le dejaron palabras de aliento y destacaron su compromiso con la camiseta argentina. Muchos hinchas coincidieron en que el volante representa el presente y el futuro de la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Nico Paz tuvo una destacada participación en el Mundial y fue una de las grandes apariciones del equipo argentino a lo largo del certamen. Pese a la derrota en la final, el joven futbolista dejó en claro que el objetivo será volver a luchar por la Copa del Mundo en la próxima edición.