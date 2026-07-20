Mitre y Güemes ya tienen día y horario confirmado para la fecha 22 de la Primera Nacional

El Aurinegro recibirá a Almirante Brown, mientras que el Gaucho visitará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Hoy 17:55

La Primera Nacional confirmó la programación de la fecha 22, con actividad para los equipos santiagueños.

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Por la Zona A, Mitre recibirá a Almirante Brown el próximo domingo desde las 16, en un partido clave para intentar sostener la levantada en el campeonato.

El Aurinegro llega con ánimo renovado después del importante triunfo conseguido el viernes pasado ante Racing de Córdoba, resultado que le permitió cortar una mala racha y salir de la zona de descenso.

Ahora, el equipo buscará confirmar su recuperación ante su gente, en un duelo importante para seguir sumando y escalar posiciones en la tabla.

Por su parte, Güemes también jugará el domingo a las 16, pero en condición de visitante. El Gaucho enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la Zona B.

El equipo santiagueño aún debe afrontar el partido ante Chacarita, que estaba programado para este lunes pero fue postergado debido a la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

De esta manera, Mitre y Güemes ya conocen sus próximos desafíos en una etapa decisiva de la temporada, donde cada punto empieza a tener un valor fundamental.