Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 18º
X
Somos Deporte

Comercio cerró el torneo con una victoria ante Mitre

El Tripero se impuso por 2-0 como visitante, por la fecha 14 de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:10

Comercio cerró su participación en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol con una victoria ante Mitre, en el marco de la 14ª fecha de la Zona Capital.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Tripero se impuso por 2-0 como visitante, en un encuentro disputado en el predio de Mitre, ubicado en la ciudad de La Banda.

Después de un primer tiempo sin goles, Comercio logró destrabar el partido en el complemento. A los 14 minutos del segundo tiempo, Franco Silva abrió el marcador para el conjunto visitante.

Más tarde, a los 33 minutos, Francisco Corral amplió la diferencia desde el punto penal y selló el 2-0 definitivo para Comercio.

Con esta victoria, el Tripero finalizó la fase de grupos en el cuarto puesto, con 17 puntos, aunque no logró alcanzar la clasificación a la próxima instancia.

Por su parte, Mitre cerró su campaña en el penúltimo lugar de la zona, con 10 unidades, solamente por encima de Güemes.

En el partido de Reserva, Mitre y Comercio igualaron 1-1.

TEMAS Liga Santiagueña de Fútbol Club Comercio Central Unidos
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La AFA emitió un comunicado tras la final y confirmó cómo será el regreso de la Selección
  2. 2. “Olvidémonos de todo”: se filtró la llamativa arenga de Messi antes de la final del Mundial
  3. 3. Nico Paz rompió el silencio tras la final y le hizo una promesa a los argentinos
  4. 4. Video: el gesto de Lamine Yamal con Messi después de consagrarse campeón del mundo
  5. 5. Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "Hasta diciembre voy a estar"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT