Comercio cerró el torneo con una victoria ante Mitre

El Tripero se impuso por 2-0 como visitante, por la fecha 14 de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 18:10

Comercio cerró su participación en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol con una victoria ante Mitre, en el marco de la 14ª fecha de la Zona Capital.

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El Tripero se impuso por 2-0 como visitante, en un encuentro disputado en el predio de Mitre, ubicado en la ciudad de La Banda.

Después de un primer tiempo sin goles, Comercio logró destrabar el partido en el complemento. A los 14 minutos del segundo tiempo, Franco Silva abrió el marcador para el conjunto visitante.

Más tarde, a los 33 minutos, Francisco Corral amplió la diferencia desde el punto penal y selló el 2-0 definitivo para Comercio.

Con esta victoria, el Tripero finalizó la fase de grupos en el cuarto puesto, con 17 puntos, aunque no logró alcanzar la clasificación a la próxima instancia.

Por su parte, Mitre cerró su campaña en el penúltimo lugar de la zona, con 10 unidades, solamente por encima de Güemes.

En el partido de Reserva, Mitre y Comercio igualaron 1-1.