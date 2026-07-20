Boca presentó la lista para la Copa Sudamericana sin el Changuito Zeballos

El Xeneize confirmó la nómina para el debut ante O’Higgins, con varias altas y bajas. Exequiel Zeballos no aparece entre los convocados mientras espera ser transferido al fútbol europeo.
Boca presentó ante la Conmebol la lista de buena fe con la que afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana, competencia en la que debutará este jueves ante O’Higgins.
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Una de las novedades pasa por la ausencia del santiagueño Exequiel “Changuito” Zeballos, quien no fue incluido en la nómina mientras espera que se defina su posible transferencia al fútbol europeo, con el Napoli como destino.
El Xeneize cerró el semestre anterior quedando eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero al finalizar tercero accedió a los playoffs de la Sudamericana. Por ese motivo, debió presentar una nueva lista de buena fe, como si comenzara una competencia desde cero.
Según establece el reglamento, “los 8 clubes clasificados a los Playoff de Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana, provenientes de la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores 2026, deberán presentar una Lista de Buena Fe inicial de hasta 50 jugadores”.
Además, la normativa aclara que aquellos equipos que inscriban menos de 50 futbolistas no podrán completar la lista posteriormente, salvo en las etapas reglamentarias habilitadas para sustituciones.
En este caso, Boca inscribió 48 jugadores y recién podrá realizar modificaciones si logra avanzar a los octavos de final.
En la nueva nómina aparecen ocho ingresos: los refuerzos Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa, además de los juveniles Gonzalo Márquez, Lautaro Mendieta, Juan Payal, Franco Pérez y Matías Calegari.
En comparación con la lista de la Libertadores, quedaron afuera once futbolistas. Entre ellos aparecen el lesionado Agustín Marchesin, los marginados Marcelo Weigandt, Juan Barinaga y Lucas Janson, además de quienes dejaron el club, como Agustín Martegani, Ander Herrera y Edinson Cavani.
Tampoco figura Exequiel Zeballos, que aguarda por su salida al fútbol europeo. A ellos se suman los juveniles Iker Zufiaurre, Vidal González y Kevin Giménez.
También hubo reordenamiento de dorsales importantes: Carlos Palacios pasó del 8 al 7, Tomás Belmonte del 30 al 8, Tomás Aranda del 36 al 10, Ángel Romero del 29 al 11, Leonel Flores del 39 al 19, Kevin Zenón del 22 al 21, Dylan Gorosito del 48 al 24 y Camilo Rey Domenech del 38 al 23.
1. Álvaro Montero
2. Lautaro Di Lollo
3. Lautaro Blanco
4. Jorge Figal
5. Leandro Paredes
6. Rodrigo Battaglia
7. Carlos Palacios
8. Tomás Belmonte
9. Milton Giménez
10. Tomás Aranda
11. Ángel Romero
12. Leandro Brey
13. Javier García
15. Williams Alarcón
16. Miguel Merentiel
17. Leandro Lozano
18. Milton Delgado
19. Leonel Flores
20. Alan Velasco
21. Kevin Zenón
22. Sebastián Villa
23. Camilo Rey
24. Dylan Gorosito
25. Santiago Ascacíbar
26. Marco Pellegrino
27. Malcom Braida
28. Adam Bareiro
31. Gonzalo Márquez
32. Ayrton Costa
33. Lautaro Mendieta
34. Juan Payal
35. Franco Pérez
37. Gonzalo Gelini
39. Matías Calegari
40. Santiago Zampieri
42. Facundo Herrera
44. Rodrigo Bacidalupe
45. Silvio Ventos
46. Matías Satas
47. Fernando Rodríguez
48. Baltazar Blum
49. Joaquín Piñeyro
50. Dante González
51. Gian Gadiel Paoli
52. Juan Pussetto
53. Joaquín Ruiz
54. Kevin Ferreira
Con esta nómina, Boca comenzará su camino en la Sudamericana con la obligación de avanzar y con una ausencia fuerte: la del Changuito Zeballos, que podría estar viviendo sus últimos días como futbolista xeneize.