Boca presentó la lista para la Copa Sudamericana sin el Changuito Zeballos

El Xeneize confirmó la nómina para el debut ante O’Higgins, con varias altas y bajas. Exequiel Zeballos no aparece entre los convocados mientras espera ser transferido al fútbol europeo.

Hoy 17:59

Boca presentó ante la Conmebol la lista de buena fe con la que afrontará los playoffs de la Copa Sudamericana, competencia en la que debutará este jueves ante O’Higgins.

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Una de las novedades pasa por la ausencia del santiagueño Exequiel “Changuito” Zeballos, quien no fue incluido en la nómina mientras espera que se defina su posible transferencia al fútbol europeo, con el Napoli como destino.

El Xeneize cerró el semestre anterior quedando eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero al finalizar tercero accedió a los playoffs de la Sudamericana. Por ese motivo, debió presentar una nueva lista de buena fe, como si comenzara una competencia desde cero.

Según establece el reglamento, “los 8 clubes clasificados a los Playoff de Octavos de Final de la Conmebol Sudamericana, provenientes de la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores 2026, deberán presentar una Lista de Buena Fe inicial de hasta 50 jugadores”.

Además, la normativa aclara que aquellos equipos que inscriban menos de 50 futbolistas no podrán completar la lista posteriormente, salvo en las etapas reglamentarias habilitadas para sustituciones.

En este caso, Boca inscribió 48 jugadores y recién podrá realizar modificaciones si logra avanzar a los octavos de final.

Las altas y bajas de Boca

En la nueva nómina aparecen ocho ingresos: los refuerzos Leandro Lozano, Álvaro Montero y Sebastián Villa, además de los juveniles Gonzalo Márquez, Lautaro Mendieta, Juan Payal, Franco Pérez y Matías Calegari.

En comparación con la lista de la Libertadores, quedaron afuera once futbolistas. Entre ellos aparecen el lesionado Agustín Marchesin, los marginados Marcelo Weigandt, Juan Barinaga y Lucas Janson, además de quienes dejaron el club, como Agustín Martegani, Ander Herrera y Edinson Cavani.

Tampoco figura Exequiel Zeballos, que aguarda por su salida al fútbol europeo. A ellos se suman los juveniles Iker Zufiaurre, Vidal González y Kevin Giménez.

También hubo reordenamiento de dorsales importantes: Carlos Palacios pasó del 8 al 7, Tomás Belmonte del 30 al 8, Tomás Aranda del 36 al 10, Ángel Romero del 29 al 11, Leonel Flores del 39 al 19, Kevin Zenón del 22 al 21, Dylan Gorosito del 48 al 24 y Camilo Rey Domenech del 38 al 23.

La lista completa de Boca para la Sudamericana

1. Álvaro Montero

2. Lautaro Di Lollo

3. Lautaro Blanco

4. Jorge Figal

5. Leandro Paredes

6. Rodrigo Battaglia

7. Carlos Palacios

8. Tomás Belmonte

9. Milton Giménez

10. Tomás Aranda

11. Ángel Romero

12. Leandro Brey

13. Javier García

15. Williams Alarcón

16. Miguel Merentiel

17. Leandro Lozano

18. Milton Delgado

19. Leonel Flores

20. Alan Velasco

21. Kevin Zenón

22. Sebastián Villa

23. Camilo Rey

24. Dylan Gorosito

25. Santiago Ascacíbar

26. Marco Pellegrino

27. Malcom Braida

28. Adam Bareiro

31. Gonzalo Márquez

32. Ayrton Costa

33. Lautaro Mendieta

34. Juan Payal

35. Franco Pérez

37. Gonzalo Gelini

39. Matías Calegari

40. Santiago Zampieri

42. Facundo Herrera

44. Rodrigo Bacidalupe

45. Silvio Ventos

46. Matías Satas

47. Fernando Rodríguez

48. Baltazar Blum

49. Joaquín Piñeyro

50. Dante González

51. Gian Gadiel Paoli

52. Juan Pussetto

53. Joaquín Ruiz

54. Kevin Ferreira

Con esta nómina, Boca comenzará su camino en la Sudamericana con la obligación de avanzar y con una ausencia fuerte: la del Changuito Zeballos, que podría estar viviendo sus últimos días como futbolista xeneize.