La durísima respuesta de Rosario Central tras las críticas por un polémico posteo sobre la Selección Argentina

El Canalla felicitó a la Scaloneta por el subcampeonato mundial, pero la ausencia de Lionel Messi en la imagen elegida generó polémica. Luego, el club emitió un fuerte comunicado.

Hoy 17:40

Rosario Central quedó en el centro de la polémica luego de realizar un posteo en redes sociales para felicitar a la Selección Argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

El mensaje, que parecía protocolar después de la derrota ante España en la final, generó fuertes críticas por un detalle que no pasó inadvertido: en la imagen elegida no aparecía Lionel Messi.

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La publicación del Canalla decía “gracias, Selección; orgullo argentino” y estaba acompañada por una foto de futbolistas argentinos abrazados antes del partido frente a Jordania, el único encuentro del torneo en el que Messi no fue titular porque el equipo ya había asegurado el primer puesto del grupo.

En redes sociales, muchos usuarios interpretaron la elección de la imagen como una forma de evitar publicar al capitán argentino, identificado históricamente con Newell’s, clásico rival de Central.

Desde el club, en cambio, explicaron que la publicación tuvo como foco a Giovani Lo Celso, futbolista surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, quien jugó ese partido ante Jordania y marcó un golazo de tiro libre.

La polémica escaló rápidamente e incluso llegó a la política. Pablo Quirno, canciller del gobierno argentino, expresó su enojo en redes sociales y criticó duramente a la institución rosarina.

“Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”, escribió.

Luego agregó: “La foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable”.

Ante la repercusión, Rosario Central emitió un fuerte comunicado oficial en el que expresó su “enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales”.

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La institución explicó que el posteo buscó resaltar a Lo Celso, por su vínculo con el club.

“Se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por Fase de Grupos”, señalaron.

Además, Central negó que la imagen haya sido alterada.

“En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe, conforme lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión que rige en nuestro territorio”, afirmaron.

El club también anticipó que iniciará acciones contra quienes agraviaron a la institución.

“Rosario Central iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras”, expresaron.

En el mismo texto, la institución respondió a las críticas de Quirno y cuestionó que autoridades nacionales intervengan en una discusión de carácter deportivo.

“Entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo”, indicaron.

Sobre el cierre, Rosario Central buscó despejar cualquier interpretación de desprecio hacia Messi y la Selección Argentina.

“Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes”, remarcaron.

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Y agregaron una mención especial para el capitán argentino: “Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”.

De esta manera, el Canalla salió a responder con dureza tras una polémica que comenzó por una imagen, escaló en redes sociales y terminó con un comunicado institucional cargado de críticas y aclaraciones.