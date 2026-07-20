Qué se le viene a la Selección Argentina después del golpe ante España en la final del Mundial

La Albiceleste comienza a proyectar su nuevo ciclo tras la derrota ante La Roja, con amistosos en el horizonte, la Copa América 2028 como próximo gran objetivo y la incógnita sobre la continuidad de Lionel Scaloni.

Hoy 08:00

Luego de la derrota ante España en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina empieza a mirar hacia adelante. El equipo cerró la Copa del Mundo como subcampeón y ahora deberá iniciar una nueva etapa, marcada por amistosos, un calendario internacional renovado, la Copa América 2028 y la preparación rumbo al Mundial 2030.

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El primer punto a resolver será el futuro de Lionel Scaloni, quien dejó abierta la incógnita sobre su continuidad y anticipó que analizará qué decisión tomar cuando finalice su contrato. Mientras tanto, la AFA deberá empezar a planificar el nuevo ciclo de la Albiceleste.

Lo inmediato: amistosos en las próximas ventanas FIFA

La FIFA ya tiene fijado el calendario internacional masculino para el período 2025-2030. A partir de 2026, la ventana de finales de septiembre y principios de octubre pasará a tener 16 días y permitirá disputar hasta cuatro partidos, mientras que en noviembre habrá otra ventana de nueve días para dos encuentros.

En ese marco, Argentina volvería a jugar partidos amistosos en lo que resta del año, ya sin actividad oficial inmediata. Los rivales, sedes y horarios todavía no fueron confirmados.

Unas Eliminatorias atípicas rumbo al Mundial 2030

El camino hacia el próximo Mundial tendrá una particularidad histórica. La Copa del Mundo 2030 será organizada por Marruecos, Portugal y España, con tres partidos conmemorativos del centenario en Argentina, Paraguay y Uruguay. Por esa razón, los seis países tendrán clasificación automática desde el cupo de sus respectivas confederaciones.

Pese a esa clasificación asegurada, Argentina, Uruguay y Paraguay podrían disputar igualmente las Eliminatorias Sudamericanas si la Conmebol mantiene el formato competitivo. La idea, aún sin anuncio oficial definitivo, sería sostener un calendario que además podría vincularse con futuros cruces o torneos intercontinentales.

De no mediar cambios, las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 comenzarían en 2027, aunque en el caso argentino el proceso tendrá un carácter diferente: la Selección ya tiene garantizada su presencia en la próxima Copa del Mundo.

La Copa América 2028, el próximo gran objetivo

El próximo gran torneo oficial de la Selección será la Copa América 2028, donde Argentina buscará defender el título continental y aspirar al tricampeonato, tras las consagraciones de 2021 y 2024.

La sede todavía no está confirmada oficialmente. En los últimos meses surgieron distintas alternativas y versiones, entre ellas la posibilidad de Ecuador o un regreso a Estados Unidos, pero la Conmebol aún no anunció una decisión definitiva.

Esa competencia podría marcar un nuevo escenario para el seleccionado argentino, especialmente si se confirma una transición generacional más profunda después del Mundial y con la incógnita sobre la continuidad de Lionel Messi.

La Finalissima, una cuenta pendiente

Otro interrogante es la Finalissima, el torneo que enfrenta al campeón de la Copa América con el ganador de la Eurocopa. La edición entre Argentina y España debía disputarse en Qatar, pero fue cancelada debido a la situación política en Medio Oriente, según informó oficialmente la UEFA.

Por ahora, no hay una nueva fecha confirmada para ese partido. Además, el margen se achica porque en 2028 volverán a disputarse las competencias continentales y podrían surgir nuevos campeones tanto en Sudamérica como en Europa.

La reestructuración post-Mundial

Más allá del calendario, el gran desafío de la Selección será ordenar el recambio. Tras otro ciclo mundialista exitoso, aunque con el dolor de haber perdido la final, Argentina deberá definir cómo sostener la competitividad, renovar nombres y mantener la identidad que la llevó a ganar dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y a jugar otra final del mundo.

El futuro inmediato estará atravesado por la decisión de Scaloni, la situación de Messi y el crecimiento de una nueva camada que ya empezó a ganar espacio dentro del plantel.

La Selección no tendrá demasiado tiempo para quedarse en la tristeza. Después del golpe ante España, comenzará otra etapa para una generación que dejó una huella enorme y que ahora deberá construir el camino hacia sus próximos objetivos.