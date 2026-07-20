Frías inauguró oficialmente su nuevo estadio de básquet y vivió una jornada histórica para el deporte

Con una gran participación de vecinos y amantes del deporte, la ciudad dejó habilitado su moderno estadio, que fue estrenado con partidos inaugurales y un importante acompañamiento del público.

Hoy 22:54

La ciudad de Frías vivió una jornada histórica con la inauguración oficial de su nuevo estadio de básquet, una obra que representa un importante avance para el desarrollo deportivo de la región. El acto reunió a vecinos, dirigentes y aficionados, que acompañaron la apertura de este moderno espacio destinado a la práctica de distintas disciplinas.

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La ceremonia incluyó el tradicional corte de cintas y contó con la presencia de autoridades vinculadas al básquet provincial, además de referentes de instituciones deportivas. Como parte de la celebración, el estadio fue escenario de partidos inaugurales que permitieron estrenar oficialmente el flamante piso de juego ante un gran marco de público.

Uno de los momentos más esperados de la jornada fue el encuentro amistoso entre Quimsa e Independiente BBC, que le dio un marco especial al estreno del nuevo escenario deportivo y permitió que los vecinos disfrutaran de un espectáculo de primer nivel.

Con esta inauguración, Frías suma una infraestructura moderna que fortalecerá el crecimiento del básquet y de otras actividades deportivas, ofreciendo un espacio de calidad para el desarrollo de jóvenes y adultos, y consolidando el impulso del deporte en el interior santiagueño.