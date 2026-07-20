Vaca Humán vivió una multitudinaria edición de la Expo Caprina y el Rally Maratón de Burros

Durante dos jornadas, vecinos, productores y turistas disfrutaron de una de las celebraciones más tradicionales del sur santiagueño, con exposiciones, competencias, artesanías, gastronomía y espectáculos artísticos.

Hoy 22:07

La localidad de Vaca Humán, en el departamento Salavina, fue escenario de una nueva edición de la Expo Caprina y Rally Maratón de Burros, una propuesta que cada año reúne a productores, familias y visitantes de distintos puntos de Santiago del Estero y del país para celebrar las tradiciones y la identidad del interior provincial.

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La apertura oficial estuvo encabezada por el comisionado municipal, Leandro Acosta, quien junto a los productores realizó el tradicional corte de cinta para inaugurar la exposición. En el predio se exhibieron ejemplares de cabras, chivos y ovejas provenientes de los departamentos Atamisqui, Avellaneda, Ojo de Agua, Quebrachos y Salavina, poniendo en valor la producción caprina y ovina de la región.

Además de la muestra ganadera, el evento contó con una importante feria de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos, que fueron recorridos por cientos de personas durante ambas jornadas. La propuesta también incluyó espectáculos musicales en vivo y presentaciones de academias de danzas folclóricas.

Como ocurre en cada edición, uno de los principales atractivos fue el Rally Maratón de Burros, que convocó a competidores de distintas localidades del sur santiagueño. También se desarrollaron carreras de burros, de petisos y las tradicionales chaleras, consolidando una fiesta popular que año tras año continúa creciendo y fortaleciendo el espíritu de la santiagueñidad.