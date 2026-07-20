Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 15º
X
WhatsApp

Vaca Humán vivió una multitudinaria edición de la Expo Caprina y el Rally Maratón de Burros

Durante dos jornadas, vecinos, productores y turistas disfrutaron de una de las celebraciones más tradicionales del sur santiagueño, con exposiciones, competencias, artesanías, gastronomía y espectáculos artísticos.

Hoy 22:07
Vaca Humán

La localidad de Vaca Humán, en el departamento Salavina, fue escenario de una nueva edición de la Expo Caprina y Rally Maratón de Burros, una propuesta que cada año reúne a productores, familias y visitantes de distintos puntos de Santiago del Estero y del país para celebrar las tradiciones y la identidad del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La apertura oficial estuvo encabezada por el comisionado municipal, Leandro Acosta, quien junto a los productores realizó el tradicional corte de cinta para inaugurar la exposición. En el predio se exhibieron ejemplares de cabras, chivos y ovejas provenientes de los departamentos Atamisqui, Avellaneda, Ojo de Agua, Quebrachos y Salavina, poniendo en valor la producción caprina y ovina de la región.

Además de la muestra ganadera, el evento contó con una importante feria de artesanos, emprendedores y puestos gastronómicos, que fueron recorridos por cientos de personas durante ambas jornadas. La propuesta también incluyó espectáculos musicales en vivo y presentaciones de academias de danzas folclóricas.

Como ocurre en cada edición, uno de los principales atractivos fue el Rally Maratón de Burros, que convocó a competidores de distintas localidades del sur santiagueño. También se desarrollaron carreras de burros, de petisos y las tradicionales chaleras, consolidando una fiesta popular que año tras año continúa creciendo y fortaleciendo el espíritu de la santiagueñidad.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Olvidémonos de todo”: se filtró la llamativa arenga de Messi antes de la final del Mundial
  2. 2. Nico Paz rompió el silencio tras la final y le hizo una promesa a los argentinos
  3. 3. Video: el gesto de Lamine Yamal con Messi después de consagrarse campeón del mundo
  4. 4. Scaloni puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: "Hasta diciembre voy a estar"
  5. 5. Qué se le viene a la Selección Argentina después del golpe ante España en la final del Mundial
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT