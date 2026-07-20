Tom Cruise deslumbra al conocer a Elmo en la final del Mundial 2026

El famoso actor Tom Cruise sorprendió al conocer a Elmo durante la final del Mundial de la FIFA 2026, un evento que reunió a celebridades y artistas de renombre mundial.

Hoy 23:32

El aclamado actor Tom Cruise inauguró la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante una multitud de más de 82.000 personas en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, destacando su carisma y presencia en el evento.

El evento no solo fue un espectáculo deportivo, sino también un espectáculo cultural, con actuaciones de artistas icónicos como Madonna, Justin Bieber y Beyoncé, que atrajeron la atención de los medios y los aficionados por igual.

Tom Cruise, conocido por su impresionante carrera cinematográfica, demostró su versatilidad al dar la bienvenida a la audiencia con un emotivo discurso. “Hace más de 30 días, ocho naciones emprendieron un viaje”, expresó, resaltando la importancia del fútbol como un lenguaje universal.

La final entre España y Argentina fue un encuentro electrizante que Cruise no dudó en marcar con su mejor acento español. “Estas historias nos pertenecen a todos y cada uno de nosotros”, continuó, enfatizando la conexión que el fútbol crea entre diferentes culturas y naciones.

Una novedad en la programación fue el espectáculo de medio tiempo, prometiendo un evento a la altura de los mejores, combinando actuaciones estelares y la presencia de celebridades, lo que elevó la experiencia del Mundial a un nuevo nivel.

Entre las celebridades presentes, Jennifer Hudson interpretó el himno nacional, mientras que el espectáculo incluyó a otros artistas destacados como BTS y Shakira, consolidando la final como un evento inolvidable.

El momento más entrañable fue el encuentro de Cruise con Elmo y el Monstruo de las Galletas, que se volvió viral en las redes sociales, destacando la faceta amigable de Cruise. “¡Elmo hizo un nuevo amigo en el partido!” celebró la cuenta oficial de X, compartiendo una foto del icónico trío.