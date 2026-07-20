Violenta gresca en Las Termas: atacaron a puñaladas a un joven y quedó internado de urgencia

El hecho ocurrió en el barrio Sector El Alto. La víctima, de 21 años, sufrió dos heridas de arma blanca que le provocaron un neumotórax traumático y fue trasladada al Hospital Regional.

Hoy 10:43

Un joven de 21 años resultó gravemente herido durante una violenta pelea ocurrida la noche del domingo en la intersección de avenida Perón y Belgrano, en el barrio Sector El Alto de Las Termas de Río Hondo.

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De acuerdo con el informe policial, alrededor de las 22.30 horas ( anoche, domingo), efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 40 acudieron al lugar tras recibir un alerta de transeúntes que informaban sobre un grupo de jóvenes protagonizando desórdenes en la vía pública.

Al arribar, los uniformados encontraron una gresca en plena vía pública y observaron cómo varios individuos agredían físicamente a un joven. Al advertir la presencia policial, los atacantes escaparon del lugar.

La víctima fue identificada como Maximiliano Basualdo, de 21 años, domiciliado en la provincia de Santa Fe, quien presentaba a simple vista heridas punzocortantes en la espalda. Fue trasladado de inmediato en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS) Termas.

Tras ser asistido, el médico de guardia diagnosticó neumotórax traumático provocado por dos heridas de arma blanca, por lo que dispuso su derivación de urgencia al Hospital Regional de la ciudad Capital para su intervención quirúrgica.

En la causa tomó intervención el fiscal Dr. Rafael Zanni, quien ordenó que personal de la División Robos y Hurtos lleve adelante la investigación, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para identificar y localizar a los responsables del ataque.