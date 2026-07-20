Una vaca con un sorprendente rostro se vuelve viral en redes sociales

Una vaca en Arkansas desata la curiosidad de los internautas tras ser iluminada por su dueña, quien vio un rostro extraño que evocaba a un extraterrestre.

Hoy 19:01

Una curiosa escena se volvió viral en redes sociales cuando una mujer en Arkansas, Estados Unidos, experimentó un gran susto durante una ronda nocturna para revisar su ganado.

Con una linterna en mano, la mujer decidió iluminar a una de sus vacas, lo que originó un efecto visual sorprendente: el rostro del animal parecía asemejarse al de un alienígena observándola desde la oscuridad.

Este fenómeno visual fue generado por el patrón blanco y negro del pelaje de la vaca, que crea una figura análoga a la clásica representación de un extraterrestre, con ojos grandes, un rostro alargado y una expresión inquietante.

Las imágenes compartidas en redes sociales ilustran cómo la luz de la linterna resalta el dibujo natural del animal, generando una ilusión óptica que, inicialmente, parece sacada de una película de ciencia ficción.

La dueña del ganado relató que el incidente fue inesperado y que, por unos segundos, creyó estar ante algo extraño entre sus animales.

El video comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con humor, asombro y comentarios sobre la singular apariencia de la vaca.

Algunos internautas bromearon diciendo que el animal “venía de otro planeta”, mientras que otros señalaron que se trataba de una de las ilusiones ópticas más curiosas vistas en el campo.

A pesar de que todo se explica por el patrón natural del pelaje, la escena logró captar la atención de los usuarios por lo insólita y llamativa que resulta la imagen.