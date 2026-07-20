La intendente Fuentes inauguró el Paseo Dardo del Valle Gómez en el barrio Francisco de Aguirre

El nuevo espacio verde fue habilitado oficialmente con un acto encabezado por la intendente Norma Fuentes. El paseo busca fortalecer la vida comunitaria y rendir homenaje a uno de los máximos referentes de la literatura santiagueña.

Hoy 18:46

En un acto encabezado por la intendente Norma Fuentes y el secretario de Coordinación, Mario Benavente, quedó oficialmente inaugurado el Paseo Dardo del Valle Gómez, en el barrio Francisco de Aguirre, un nuevo espacio público que rinde homenaje a uno de los poetas más destacados de la cultura santiagueña.

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Familiares del escritor, representantes del ámbito cultural, autoridades municipales, vecinos e instituciones educativas participaron de la ceremonia, en la que se destacó el valioso aporte de Dardo del Valle Gómez a la literatura y se puso en valor la creación de nuevos pulmones verdes para la ciudad.

Durante el acto, la intendente señaló que “la puesta en valor de este paseo no solo mejora la calidad de vida de los vecinos, sino que también preserva la memoria y reconoce a quienes, a través de su obra, enriquecieron la identidad cultural de nuestra ciudad”. Además, destacó que “esta obra forma parte del Plan Urbano Ambiental, que recupera y crea espacios verdes con el objetivo de favorecer el encuentro de las familias y promover ámbitos que también sirvan para difundir la historia y el patrimonio cultural santiagueño”.

Por su parte, el secretario de Coordinación, Mario Benavente, remarcó la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento cultural de la comunidad mediante espacios públicos que integran recreación, encuentro y cultura.

En representación de la familia y de los vecinos del barrio, Dardo Gómez (hijo) expresó que “el paseo brindará oportunidades de disfrute a la gran cantidad de atletas, artistas y vecinos de todas las edades que viven en el histórico barrio Francisco de Aguirre, tal como anhelaba mi padre durante toda su vida”.

A su turno, el rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Marcelino Ledesma, sostuvo que “este espacio verde reúne al deporte, el arte y el conocimiento al servicio de lo popular, como lo hizo Dardo del Valle Gómez con su invaluable obra, que desde la universidad apostamos a difundir en todo el país y el mundo”.

Ubicado entre las calles Libertad, 12 de Octubre y Leopoldo Lugones, el nuevo paseo cuenta con vegetación nativa del monte santiagueño, juegos infantiles y aparatos para la práctica de actividad física. Además, dispone de sectores de lectura, descanso y contemplación con bancos de hormigón, cestos metálicos, columnas y torres de iluminación con tecnología LED, merenderos y espacios de encuentro, entre ellos la urna de la Virgen de Sumampa y el monumento a Dardo del Valle Gómez.