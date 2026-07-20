La K'onga llegará a Santiago del Estero para celebrar el 473° aniversario de la ciudad

La popular banda de cuarteto confirmó su presentación para la madrugada del 25 de julio. Antes, también actuará en Monte Quemado como parte de su gira por el interior del país.

Hoy 18:39

La K'onga volverá a presentarse en Santiago del Estero en el marco de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades. Según confirmó la propia banda a través de sus redes sociales, el show está programado para el 25 de julio a las 00 horas, formando parte de la celebración por un nuevo cumpleaños de la capital santiagueña.

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La fecha fue incluida en la agenda oficial de presentaciones del grupo para julio, donde figura el recital en Santiago del Estero tras su participación en el Festival del Poncho, en Catamarca, prevista para el mismo 25 de julio a las 20.

Por otra parte, los fanáticos del interior provincial también tendrán la posibilidad de disfrutar de La K'onga, ya que la banda se presentará el 19 de julio en Monte Quemado, en lo que será otra de las escalas de su gira por distintas ciudades del país.

De esta manera, el exitoso grupo cordobés volverá a reencontrarse con el público santiagueño, que una vez más podrá disfrutar de sus grandes éxitos en el marco de los tradicionales festejos por el aniversario de la ciudad.