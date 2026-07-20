Villarruel salió al cruce de las críticas a la Selección: "Lágrimas de ingleses piratas"

La vicepresidenta reaccionó a un mensaje publicado en redes sociales que calificó de "sucio" al seleccionado argentino tras la final del Mundial y volvió a poner sobre la mesa la cuestión Malvinas.

Hoy 19:24

La vicepresidenta Victoria Villarruel respondió con dureza a un usuario de la red social X que criticó a la Selección argentina luego de la derrota por 1-0 frente a España en la final del Mundial 2026 y lanzó una chicana que rápidamente se viralizó.

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Todo comenzó cuando un usuario publicó un mensaje en el que calificó al equipo argentino como "sucio" y "horrible", además de cuestionar el comportamiento de los jugadores tras el pitazo final. En la misma publicación también aseguró que "las Malvinas nunca han sido de Argentina y nunca lo serán", reavivando la histórica disputa por la soberanía de las islas.

Ante esas declaraciones, Villarruel no tardó en reaccionar. La titular del Senado respondió con una imagen en la que aparece sosteniendo una taza con la frase "Lágrimas de ingleses piratas", en una publicación que fue interpretada como una respuesta directa al mensaje del usuario.

La intervención de la vicepresidenta generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde miles de usuarios respaldaron su respuesta, mientras que otros cuestionaron el tono utilizado.

La polémica se produjo pocas horas después de la final disputada en Estados Unidos, en la que la Selección argentina cayó en tiempo suplementario frente a España, en un encuentro que terminó con algunos cruces y empujones entre futbolistas de ambos equipos tras el cierre del partido.