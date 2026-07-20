Laura Pausini comparte momentos con celebridades tras el Mundial 2026

La cantante Laura Pausini publicó fotografías de su interacción con celebridades como BTS y Tom Cruise tras su actuación en la Final del Mundial 2026.

Hoy 19:18

La reconocida cantante italiana Laura Pausini ha sorprendido a sus seguidores al compartir fotografías de sus encuentros con destacados artistas internacionales como BTS y Tom Cruise, después de su participación en la ceremonia de la Final del Mundial 2026.

Pausini, quien formó parte del espectáculo previo al emocionante partido entre Argentina y España, interpretó Desire, el himno oficial de la FIFA, junto a reconocidos artistas como Robbie Williams y Nicole Scherzinger.

Tras su presentación en el evento deportivo, Laura compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que capturan momentos únicos detrás del escenario. En una de ellas, se le ve tomando una selfie donde al fondo se pueden distinguir a los integrantes de BTS en un vehículo de traslado interno del estadio.

Además, la cantante italiana mostró una fotografía junto a Tom Cruise, en la que ambos aparecen posando sonrientes en una zona exclusiva del recinto. Estas imágenes generaron un gran revuelo entre sus seguidores, quienes celebraron el encuentro de Pausini con algunas de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial.

La Final del Mundial 2026 no solo atrajo la atención por el esperado enfrentamiento deportivo, sino también por la notable presencia de celebridades del ámbito musical y cinematográfico. BTS se destacó como uno de los protagonistas del espectáculo de medio tiempo al interpretar su famoso tema Dynamite.

Por su parte, Tom Cruise fue un invitado especial que ofreció un mensaje inspirador sobre el fútbol, enfatizando su poder para unir a las personas. La ceremonia también contó con la participación de otros artistas reconocidos como Shakira, Post Malone, Jennifer Hudson e IShowSpeed.

Con sus fotografías, Laura Pausini ha proporcionado a sus seguidores una mirada única y personal sobre la Final del Mundial, compartiendo algunos de los encuentros que marcaron su experiencia en uno de los eventos deportivos y de entretenimiento más relevantes del año.