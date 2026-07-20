El Gobierno provincial avanza con un amplio plan de obras hídricas para fortalecer las defensas de Santiago

Los trabajos se ejecutan en las cuencas de los ríos Dulce y Salado y en los Bajos Submeridionales, con acciones destinadas a prevenir contingencias climáticas y mejorar el manejo del agua.

Hoy 14:19

Como consecuencia del desborde de los ríos Dulce y Salado registrado durante los meses de enero, febrero y los primeros días de marzo en la provincia, el Gobierno de Santiago del Estero definió un Plan de Reparación, Reconstrucción y Construcción de Defensas Hídricas, que actualmente se encuentra en plena ejecución con el objetivo de fortalecer la infraestructura existente, reducir riesgos y prevenir el impacto de posibles eventos climáticos en los próximos meses.

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La planificación responde a una estrategia de prevención impulsada por el gobernador Elías Suárez, teniendo en cuenta los pronósticos que advierten sobre la posible ocurrencia del fenómeno climático El Niño, que podría generar precipitaciones superiores a las habituales.

En ese marco, el ministro de Obras Públicas y Agua, Aldo Hid, encabezó una reunión de trabajo junto al secretario de Obras Públicas y Agua, Jorge Zuain; el subsesecretario del Agua, Sergio Zaltz; el presidente de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, Alfredo Montero; el director de Obras Sanitarias de la Provincia (Diosse), Guillermo Rivero; y el intendente de Riego, Jesús Ibáñez, con el propósito de coordinar y evaluar el avance de las intervenciones que se ejecutan en distintos puntos del territorio provincial.

El plan contempla una amplia intervención sobre las cuencas de los ríos Dulce y Salado, además de la región de los Bajos Submeridionales, mediante la reparación y construcción de bordos de defensa, reconstrucción de alcantarillas, encauzamiento de cursos de agua, construcción de espigones, limpieza de vegetación y sedimentos, canalizaciones, estaciones de bombeo e instalación de compuertas reguladoras y otras obras de infraestructura hídrica destinadas a proteger poblaciones, caminos, áreas productivas y servicios esenciales.

En la cuenca del río Dulce, las tareas que se están realizando comprenden la construcción de defensas y espigones, reconstrucción de alcantarillas, nivelación de suelos, limpieza de vegetación, retiro de sedimentos y recuperación de canales en sectores de los departamentos Capital, Banda y San Martín, incluyendo intervenciones estratégicas en el Desagüe Pluvial Sud, Puente Carretero, Puente Negro, Puente Juan Francisco Borges, barrio Salta Prolongación, Los Cardozos y la ciudad de Loreto.

En la cuenca del río Salado, el plan prevé la reparación, reconstrucción y construcción de más de una decena de defensas y bordos en los departamentos Pellegrini, Alberdi, Jiménez, Figueroa, Sarmiento, Avellaneda y Taboada, además se proyectan trabajos de desenlame y recuperación de sectores estratégicos para optimizar el escurrimiento y brindar mayor protección a las comunidades.

Por su parte, en la región de los Bajos Submeridionales se proyectan la realización obras de construcción de canales y bordos, estaciones de bombeo, alcantarillas y compuertas reguladoras en los departamentos Belgrano, Taboada e Ibarra, mejorando el manejo de los excedentes hídricos y la conectividad de caminos rurales y accesos productivos.

Desde el Ministerio de Obras Públicas y Agua destacaron que estas acciones forman parte de una política sostenida de planificación, prevención y ejecución de infraestructura estratégica, con el propósito de anticiparse a eventuales contingencias climáticas, minimizar sus efectos y brindar mayor seguridad a las comunidades en todo el territorio santiagueño.

Asimismo, ratificaron que el Plan de Reparación, Reconstrucción y Construcción de Defensas Hídricas continuará ejecutándose de manera sostenida en toda la provincia, consolidando la decisión del

Gobernador Elías Suárez de priorizar la prevención, la planificación técnica y la inversión en obras que protejan a la población y acompañen el desarrollo productivo.