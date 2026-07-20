“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, el posteo de Messi tras la final del Mundial

La Pulga expresó sus sensaciones en redes sociales un día después de la derrota ante España la definición de la Copa del Mundo.

Hoy 14:44

Luego de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su dolor por no haber podido conquistar el bicampeonato, pero también valoró el camino recorrido por el equipo.

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El capitán argentino reconoció que el golpe es fuerte y que llevará tiempo asimilar lo ocurrido.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno”, comenzó escribiendo Messi.

En su publicación, Leo destacó los partidos que la Selección logró sacar adelante durante el torneo, con remontadas que quedarán en la memoria de los hinchas.

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“Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”, expresó.

Messi también remarcó que, aunque en este momento resulte difícil dimensionar lo conseguido, Argentina volvió a ser protagonista absoluta en el escenario más grande del fútbol.

“Hoy cuesta valorar lo que hicimos, pero este grupo llegó a dos finales consecutivas de la Copa del Mundo”, señaló el capitán.

Además, agradeció las muestras de cariño recibidas tras la final y volvió a poner en valor la conexión entre el equipo y los hinchas.

“Muchas gracias de corazón por cada saludo y por cada mensaje. Una vez más logramos unirnos como país y estar todos juntos, compartiendo el inmenso orgullo de ser argentinos”, agregó.

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Por último, Messi tuvo un gesto de reconocimiento hacia el campeón y felicitó al seleccionado español por la consagración. “También quiero felicitar a España por el campeonato”, cerró.

El mensaje del capitán reflejó el sentimiento de una Selección que no pudo levantar la Copa, pero que volvió a competir hasta el último partido del Mundial y dejó otra muestra de entrega, unión y orgullo argentino.